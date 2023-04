Real Madrid vs. Chelsea, en vivo: cómo ver online el partido de cuartos de final de la Champions League

escuchar

Real Madrid y Chelsea se enfrentan este miércoles en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League 2022-23. El duelo comienza a las 16 (hora argentina) y se lleva a cabo en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española de Madrid, con transmisión televisiva de ESPN. La serie se repite por tercera temporada consecutiva y, hasta el momento, hubo una victoria por lado (el Merengue ganó en los cuartos de final del 2021-22; mientras que el combinado Blue se llevó el triunfo en la semifinal del 2020-21).

El Merengue accedió a esta instancia luego de golear a Liverpool por un global de 6 a 2 en los octavos de final. En el compromiso de ida disputado en Anfield, el equipo español vapuleó al local por 5 a 2 con dos goles de Vinicius Jr., dos de Karim Benzema y uno de Éder Militão; y en la vuelta, en tanto, ganó por la mínima diferencia con una nueva celebración de Benzema. El equipo inglés, por su parte, eliminó en la ronda de los 16 mejores a Borussia Dortmund de Alemania por un global de 2 a 1. En el partido de ida disputado en Alemania, perdió 1 a 0 pero dio vuelta la serie como local con una victoria 2 a 0 con anotaciones de Raheem Sterling y Kai Havertz.

Toni Kroos disputa la pelota con N'Golo Kanté en los cuartos de final de la Champions 2021-22 GLYN KIRK - IKIMAGES

El conjunto español, defensor del título y máximo ganador de la historia de la Champions con 14 trofeos, buscará sacar a relucir toda su jerarquía ante Chelsea, que se inclinó por el histórico Frank Lampard para comandar al equipo en la trascendental eliminatoria, tras la destitución de Graham Potter. En el visitante será titular Enzo Fernández, que tendrá que cuidarse ya que en caso de recibir una tarjeta amarilla se perderá el partido de vuelta que se disputará el 18 de abril en Londres.

Real Madrid vs. Chelsea: cómo ver online

El partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2022-23 está pactado para este miércoles 12 de abril a las 16 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (todos requieren una suscripción activa).

En la previa del encuentro, Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid, habló en conferencia de prensa y comentó: “Lo más importante es pensar que es una serie de 180 minutos e intentar hacerlo bien en el partido de ida. No es decisivo, pero nos puede dar ventaja para manejar mejor la vuelta. El equipo está bien, motivado e ilusionado, y tenemos ganas de volver a ganar la Champions y de vivir otra noche mágica en el Bernabéu”, sentenció.

En cuanto al rival de turno, aseguró que no deben subestimarlo: “El año pasado sufrimos mucho”, recordó en referencia a los cuartos de final de Champions, en los que Chelsea remontó un 3-1 en contra y estuvo cerca de clasificarse a semifinales, aunque finalmente no lo consiguió. ”Tenemos que respetar a este equipo porque tiene jugadores muy buenos. No está pasando por un gran momento, pero en este tipo de partidos tienes una motivación tan grande que sacas lo mejor”, finalizó.

Quien tomó el micrófono para dialogar con los medios por el lado del equipo visitante fue el argentino Enzo Fernández, quien no dudó en destacar la jerarquía del Merengue, aunque aseguró que Chelsea tiene lo suficiente para avanzar de ronda: “Sabemos que el Real Madrid es un club histórico, con jugadores de gran jerarquía, pero confiamos en nuestro trabajo”, comentó para luego dejar en claro que no tiene ‘miedo’ de enfrentar al equipo de la Casa Blanca: “Respeto, sí. Trataremos de restarlo con nuestros defensores, hacer un gran trabajo defensivo y llevar a cabo el partido de la mejor manera para definir en Stamford Bridge”, advirtió.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con el encuentro de ida. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.70 contra los 5.10 que se repagan por un triunfo de Chelsea. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.95.

Posibles formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois ; Dani Carvajal , Eder Militao , David Alaba , Eduardo Camavinga ; Luka Modric , Toni Kroos , Federico Valverde ; Rodrygo , Karim Benzema y Vinicius Jr.

Thibaut ; Dani , Eder , David , Eduardo ; Luka , Toni , Federico ; , Karim y Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Reece James, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Ben Chillwell; N’Golo Kanté, Enzo Fernández, Mateo Kovacic; Kai Havertz, João Félix y Raheem Sterling.

LA NACION