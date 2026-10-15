Real Salt Lake empató 1-1 con San Jose Earthquakes, por la MLS

En una jornada vibrante disputada el 14 de octubre de 2026 a las 22.30, Real Salt Lake y San Jose Earthquakes igualaron 1-1 en el America First Field. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, contó con el arbitraje de Sergii Demianchuk, quien mantuvo el control del juego a lo largo de los 90 minutos.

Las emociones llegaron sobre el final del complemento. A los 79 minutos, Luc De Fougerolles marcó el primer gol para Real Salt Lake tras una asistencia de Juan Manuel Sanabria. Sin embargo, cuando el partido parecía sentenciado, San Jose Earthquakes logró la igualdad: a los 94 minutos, Jack Jasinski conectó el 1-1 definitivo. Durante el encuentro, el entrenador de Real Salt Lake debió realizar una modificación forzada a los 82 minutos, retirando a Luc De Fougerolles por lesión para el ingreso de DeAndre Yedlin.

El trámite del partido estuvo marcado por la intensidad y los numerosos movimientos tácticos desde el banco. Por el lado de Real Salt Lake, se destacó la tarjeta amarilla recibida por Ariath Piol a los 90 minutos por demorar el reinicio del juego. Ambos conjuntos buscaron inclinar la balanza con cambios estratégicos: por parte de los visitantes, destacaron los ingresos de Eduard Löwen y Timo Werner en el inicio de la segunda mitad para intentar revertir el marcador.

La paridad en el America First Field deja a ambos equipos analizando lo ocurrido en un cierre de partido frenético. Mientras Real Salt Lake lamenta no haber sostenido la ventaja en los instantes finales, San Jose Earthquakes rescata un punto valioso rescatado en el último suspiro, demostrando una alta capacidad de respuesta ante un rival directo en la competencia.