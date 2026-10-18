Real Salt Lake venció 3-1 a Sporting Kansas City, por la MLS

En un encuentro disputado el 17 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Sporting Park, Real Salt Lake se impuso por 3-1 ante Sporting Kansas City, bajo el arbitraje de Alexis Da Silva. El desarrollo del juego mostró una clara superioridad del equipo visitante, que logró capitalizar sus oportunidades para llevarse los tres puntos.

El marcador se abrió temprano cuando, a los 11 minutos, Morgan, Guilavogui marcó el primer gol tras asistencia de Noel, Caliskan. Apenas tres minutos después, a los 14 minutos, Sergi, Solans amplió la ventaja con el segundo tanto del partido. Aunque Sporting Kansas City logró descontar a los 26 minutos a través de Taylor, Calheira, quien conectó tras un pase de André Luiz, Inácio da Silva, el ímpetu del local no fue suficiente. Finalmente, a los 61 minutos, Morgan, Guilavogui selló su doblete personal y el 3-1 definitivo tras una nueva asistencia de Noel, Caliskan.

Disciplina y movimiento táctico

El partido estuvo marcado por una alta intensidad física que derivó en numerosas amonestaciones. Por el lado de Sporting Kansas City, vieron la tarjeta amarilla Calvin, Harris, Jacob, Bartlett y Jansen, Miller. En Real Salt Lake, fueron amonestados Luc, De Fougerolles, Juan Manuel, Sanabria, Zach, Booth y Stijn, Spierings.

Gestión desde el banco

Ante el resultado adverso, los entrenadores buscaron variantes para refrescar sus líneas. Sporting Kansas City realizó múltiples modificaciones: a los 61 minutos ingresó Osvaldo Pedro, Capemba por Stephen, Afrifa, seguido por Jake, Davis por Kwaku, Agyabeng a los 62 minutos. Más tarde, a los 73, el banco local movió piezas nuevamente con los ingresos de Ian, James y Seymour, Reid, cerrando con Rubén, Ramos a los 87 minutos. Por su parte, Real Salt Lake gestionó su ventaja con los ingresos de Zach, Booth, Ariath, Piol, Aiden, Hezarkhani, Samuel, Junqua y Alexandros, Katranis para asegurar el triunfo en la etapa final.