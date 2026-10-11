Real Sociedad venció 3-2 a Deportivo de A Coruña, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 11 de octubre de 2026 a las 11.15 en el Estadio Municipal de Anoeta, con arbitraje de Miguel Sesma Espinosa. En un compromiso correspondiente a la jornada 8 de la Liga de España, la Real Sociedad logró quedarse con los tres puntos tras superar por 3-2 al Deportivo de A Coruña.

El marcador se abrió a los 29 minutos, cuando Jon Martín anotó el primer gol tras asistencia de Carlos Soler. Poco después, a los 34 minutos, Arsen Zakharyan amplió la ventaja para el dueño de casa. Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos, Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes marcó el tercer tanto tras asistencia de Ander Barrenetxea. La respuesta de la visita llegó a los 61 minutos por intermedio de Mario Soriano, asistido por Riki Rodríguez, y a los 69 minutos, cuando Yeremay Hernández transformó en gol un penal. En cuanto a las formaciones, la Real Sociedad presentó un esquema 4-4-2, mientras que el Deportivo de A Coruña optó por un 4-2-3-1.

Disciplina y movimientos tácticos

El partido estuvo marcado por la intensidad física y la toma de decisiones desde los bancos. A los 65 minutos, Pablo Marín vio la tarjeta roja directa en el conjunto local. Más tarde, sobre el cierre del encuentro, Lorenzo Amatucci también fue expulsado en el Deportivo de A Coruña por una falta profesional. Las modificaciones fueron constantes: a los 56 minutos, el técnico local buscó aire fresco con el ingreso de Job Ochieng y Mikel Oyarzabal, mientras que la visita realizó múltiples variantes en el complemento intentando equilibrar el juego con nombres como Adama Traoré y Jonathan Asp Jensen.

Estadísticas del encuentro

A pesar de que el Deportivo de A Coruña dominó la posesión con un 60,1% frente al 39,9% de la Real Sociedad, la efectividad fue clave para el resultado final. En cuanto a la producción ofensiva, la visita generó un mayor volumen de juego con 21 tiros totales (7 a puerta) frente a los 12 de la Real Sociedad (4 a puerta). El conjunto vencedor supo gestionar su ventaja a pesar de haber sufrido una expulsión y de verse superado en la estadística de tiros de esquina, donde el Deportivo de A Coruña obtuvo 10 contra los 7 conseguidos por los locales.

Real Sociedad venció por 3-2 a Deportivo de A Coruña como Home, en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España 2026. Para Real Sociedad los goles fueron marcados por {'player_id': 'p620617', 'player_name': 'Jon, Martín', 'minute': '29', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p224860', 'assist_player_name': 'Carlos, Soler'} , {'player_id': 'p475612', 'player_name': 'Arsen, Zakharyan', 'minute': '34', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p181284', 'player_name': 'Gonçalo Manuel, Ganchinho Guedes', 'minute': '54', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p471138', 'assist_player_name': 'Ander, Barrenetxea'} , mientras que para Deportivo de A Coruña los goles fueron marcados por {'player_id': 'p488042', 'player_name': 'Mario, Soriano', 'minute': '61', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p464470', 'assist_player_name': 'Riki, Rodríguez'}, {'player_id': 'p523890', 'player_name': 'Yeremay, Hernández', 'minute': '69', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Municipal de Anoeta, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Sociedad suma 13 puntos, ubicándose en la 6 posición, mientras que Deportivo de A Coruña tiene 10 unidades, en la 8 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Sociedad y Deportivo de A Coruña en la tabla de posiciones, tras la fecha 8

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.