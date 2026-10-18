Real Sociedad venció 5-2 a Málaga, por la Liga de España

En un encuentro vibrante disputado el 18 de octubre de 2026 a las 13.30 en el estadio La Rosaleda, la Real Sociedad logró una contundente victoria por 5-2 frente al Málaga, bajo el arbitraje de Luis Bestard Servera.

Ambos equipos saltaron al campo con una estructura táctica idéntica de 4-4-2, aunque la efectividad en los metros finales marcó la diferencia. A los 3 minutos, Takefusa Kubo inauguró el marcador tras una asistencia de Héctor Fort. Posteriormente, a los 26 minutos, Orri Óskarsson aumentó la ventaja. Ya en el complemento, la emoción continuó cuando Adrián Niño descontó a los 54 minutos tras un pase de Pablo Martínez, quien también anotó su propio tanto a los 66 minutos. Sin embargo, la Real Sociedad sentenció el encuentro con un doblete de Mikel Oyarzabal (a los 59 y 67 minutos, este último con asistencia de Jon Martín) y un tanto final de Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes a los 73 minutos.

El desarrollo del juego también se vio afectado por las variantes tácticas desde el banco. A los 61 minutos, el entrenador visitante decidió mover las piezas: ingresó Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes por Ander Barrenetxea e Igor Zubeldia por Héctor Fort, lo que terminó de inclinar la balanza a su favor.

En el balance estadístico, la Real Sociedad dominó la posesión con un 54,6% frente al 45,4% del Málaga. La visita también mostró mayor agresividad ofensiva al registrar 21 tiros totales, 9 de ellos a puerta, mientras que el conjunto local alcanzó 17 disparos con 6 intentos directos entre los tres palos. En cuanto a la disciplina, Jon Martín y Mamadou Sarr fueron amonestados en el equipo ganador.

Real Sociedad venció por 5-2 a Málaga como Away, en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026. Para Real Sociedad los goles fueron marcados por {'player_id': 'p219271', 'player_name': 'Takefusa, Kubo', 'minute': '3', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p499310', 'assist_player_name': 'Héctor, Fort'} , {'player_id': 'p507438', 'player_name': 'Orri, Óskarsson', 'minute': '26', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p219000', 'player_name': 'Mikel, Oyarzabal', 'minute': '59', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p219271', 'assist_player_name': 'Takefusa, Kubo'} , {'player_id': 'p219000', 'player_name': 'Mikel, Oyarzabal', 'minute': '67', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p620617', 'assist_player_name': 'Jon, Martín'} , {'player_id': 'p181284', 'player_name': 'Gonçalo Manuel, Ganchinho Guedes', 'minute': '73', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Málaga los goles fueron marcados por {'player_id': 'p593196', 'player_name': 'Adrián, Niño', 'minute': '54', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p445998', 'assist_player_name': 'Pablo, Martínez'}, {'player_id': 'p445998', 'player_name': 'Pablo, Martínez', 'minute': '66', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio La Rosaleda, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Málaga suma 4 puntos, ubicándose en la 20 posición, mientras que Real Sociedad tiene 16 unidades, en la 5 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Málaga y Real Sociedad en la tabla de posiciones, tras la fecha 9

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.