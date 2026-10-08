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Remo empató 1-1 con Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 29 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

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Remo empató 1-1 con Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026
Remo empató 1-1 con Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro disputado el 7 de octubre de 2026 a las 19.30 en el estadio Mangueirão, Remo y Grêmio igualaron 1-1. El compromiso, correspondiente a la jornada 29 del Brasileirao Serie A, contó con el arbitraje de Davi de Oliveira Lacerda.

El desarrollo táctico mostró a Remo utilizando un esquema 4-2-3-1, mientras que Grêmio optó por un 4-1-4-1. El marcador se abrió a los 48 minutos, cuando Walter Kannemann marcó el primer gol para el equipo visitante tras una asistencia de Wallace Gomes da Silva Santos. Sobre el cierre, a los 88 minutos, David Francisco Trindade Braga igualó las acciones para Remo, tras ser asistido por Gabriel Pereira Taliari.

El encuentro fue físico y estuvo marcado por la disciplina: Vitor Frezarin Bueno, Gabriel Pereira Taliari y Antonio Galeano fueron amonestados en Remo. Por el lado de Grêmio, vieron la tarjeta amarilla Cristian Pavón, Douglas Moreira Fagundes, José Enamorado y João Pedro Maturano dos Santos.

En cuanto a las estadísticas, Remo dominó la tenencia con un 61,7% de posesión frente al 38,3% de Grêmio. El conjunto local mostró mayor ambición ofensiva al realizar 23 tiros (9 al arco) contra 17 de la visita (5 a puerta), además de obtener 10 tiros de esquina frente a los 4 del elenco visitante.

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