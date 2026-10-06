República de Corea venció 2-0 a Uzbekistán, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 6 de octubre de 2026 a las 08.00 en el Yongin Citizen Sports Park ante una importante concurrencia, con el arbitraje de Alex King. En un trámite controlado por el conjunto local, República de Corea se quedó con la victoria frente a Uzbekistán. A los 6 minutos, Heung-Min, Son marcó el 1 gol tras una gran definición. Ya en la segunda mitad, a los 60 minutos, Se-Hun, Oh marcó el 2 gol tras asistencia de Min-Kyu, Song para sentenciar el 2-0 definitivo.

Desarrollo y variantes tácticas

Ambos equipos plantearon esquemas distintos: República de Corea se paró con un 442, mientras que Uzbekistán optó por un 4141. El compromiso también estuvo marcado por el amplio movimiento de banquillos. A los 45 minutos, el entrenador coreano realizó una doble modificación táctica con el ingreso de In-Beom, Hwang y Min-Kyu, Song. Por el lado visitante, Sherzod, Esanov recibió una tarjeta amarilla a los 46 minutos por una falta, siendo la amonestación más relevante del encuentro.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de que Uzbekistán tuvo una mayor posesión de balón con el 53,7% frente al 46,3% de República de Corea, la efectividad fue propiedad de los dueños de casa. El equipo dirigido tácticamente mostró mayor peso ofensivo al registrar 6 tiros a puerta contra los 4 que logró concretar el conjunto uzbeko. En el total de remates, Uzbekistán disparó 12 veces, mientras que República de Corea lo hizo en 10 ocasiones.

Datos complementarios de la jornada

El dominio en las áreas se reflejó también en el juego aéreo y la pelota detenida, donde Uzbekistán contó con 5 corners a su favor, mientras que República de Corea ejecutó 2. El partido fue una prueba exigente para ambos seleccionados, donde el equipo coreano supo gestionar su ventaja temprana y consolidar el resultado en el segundo tiempo con una serie de cambios defensivos y de refresco hacia el tramo final del compromiso.