Rosario Central vs. Boca: resumen, goles y resultado del partido de la Liga Profesional 2023

Rosario Central y Boca Juniors igualaron 2 a 2 este domingo en un encuentro muy caliente que correspondió a la fecha 13 de la Liga Profesional 2023. El duelo, en el que el local estuvo dos veces en ventaja y sufrió la parda a los 99′, se disputó en el estadio Gigante de Arroyito de la ciudad santafesina y el árbitro fue Ariel Penel.

La cuenta la abrió Lautaro Giaccone con un golazo a los 24′. El joven volante recibió en pase largo de Walter Montoya y llegó con la pelota al fondo de la cancha, quedó mano a mano con Valentín Barco a quien lo eludió con una gambeta, se abrió ángulo con la pelota y sacó un zurdazo fuertísimo imposible para Sergio Romero.

El partido entre Rosario Central y Boca Juniors fue muy caliente con varios cruces entre los jugadores Marcelo Manera - LA NACIÓN

El xeneize reaccionó en el complemento. Sebastián Villa se escapó por la banda derecha, lanzó un centro que cruzó toda el área chica y, por el segundo palo, Norberto Briasco la metió nuevamente hacia el centro, Martín Payero cabeceó hacia el arco y decretó el empate parcial, pero no pudo festejar porque se golpeó la cabeza con Facundo Mallo. La alegría le duró poco a su equipo porque seis minutos después Jaminton Campaz lanzó un centro desde la izquierda y Alejo Veliz, por atrás de Nicolás Figal, empujó el balón con su pierna derecha.

Como entre semana por la Copa Libertadores contra Deportivo Pereira, el conjunto de Jorge Almirón no bajó los brazos y fue por la igualdad con más entusiasmo que juego. Cada vez que pudo mandó la pelota al área para Luis Vázquez y Norberto Briasco. En uno de los tantos envíos, a los 99′, Villa encontró en el primer palo a Vázquez, quien llegó a peinar la pelota hacia atrás con la cabeza y el hombro y Figal, que estaba como centrodelantero, la empujo adentro del área chica para establecer el resultado final.

El anfitrión quedó muy disconforme con el juez Penel por la cantidad de minutos que adicionó y Veliz, preseleccionado por Javier Mascherano para integrar la selección argentina Sub 20 en el Mundial, no ocultó su malestar: “Cuando pasa esto la verdad es que es una amargura bárbara porque vos dejas todo en el partido. Obvio que se adiciona, pero 10 minutos es una locura. Esto pasa en todos lados, hasta que no empaten o ganen el partido no se termina. Nos vamos muy tristes por eso”. A su vez, destacó el trabajo del conjunto rosarino: “El partido que planteamos lo hicimos de la mejor manera. Todos corrimos e hicimos lo que teníamos que hacer. A nosotros no nos importa quien juega del otro lado, sabemos que tenemos que entrar y hacer lo mejor. Contra el que nos toque vamos a jugar siempre igual”.

Figal, por su parte, resaltó lo hecho por el elenco porteño valoró el punto obtenido: “Hicimos lo que nos pedía Almirón, lo que trabajamos en la semana. Tenemos que ser maduros en ver los momentos, no entrar en el juego del rival que querían jugar a la segunda jugada. Entramos en el juego de ellos y nos desdibujamos. Pero como el otro día, no dejamos de empujar y nos llevamos un empate merecido. Otra vez el equipo demostró que sabe que está jugando con una camiseta importante y nos llevamos un punto importante de una cancha difícil”.

Nicolás Figal anotó el 2 a 2 definitivo en el estadio Gigante de Arroyito entre Central y Boca Marcelo Manera - LA NACIÓN

El empate no le sirve demasiado a ninguno de los clubes. Rosario Central está en el lote de punteros con 23 unidades, siete menos que River que este domingo por la noche enfrenta a Independiente en el estadio Monumental. El Canalla acumula seis victorias, cinco pardas y dos derrotas y en la próxima fecha, el 30 de abril, visitará a Talleres de Córdoba.

Boca, por su parte, quedó 17° con 15 puntos producto de apenas cuatro triunfos, tres igualdades y seis caídas. Desde que Almirón asumió en la dirección técnica, cosechó dos caídas y una parda -solo ganó por la Copa Libertadores 2023 ante Deportivo Pereira-. Su próximo oponente será, el sábado 29, Racing en la Bombonera.

Temas Liga Profesional de Fútbol