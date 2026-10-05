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Ruanda empató 0-0 con Kenia, por amistoso internacional 2026

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 1 del amistoso internacional; los detalles que hay que saber

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Ruanda empató 0-0 con Kenia, por amistoso internacional 2026
Ruanda empató 0-0 con Kenia, por amistoso internacional 2026

En el Stade Amahoro, el 5 de octubre de 2026 a las 13.00, se llevó a cabo un encuentro entre Ruanda y Kenia, correspondiente a la jornada 1 de este amistoso internacional. El cotejo, que contó con el arbitraje de Rodrigue Bigirimana, finalizó sin goles en una jornada de mucha paridad táctica.

Desarrollo y cambios

Desde el inicio, Ruanda planteó un esquema táctico de 4-4-2, mientras que Kenia optó por una formación 4-2-3-1. La intensidad de las defensas y la falta de eficacia en los metros finales marcaron el trámite del juego. En la segunda mitad, ambos técnicos intentaron alterar el rumbo con múltiples modificaciones; por el lado de Ruanda, el entrenador movió el banco de manera masiva con el ingreso de ocho jugadores, incluyendo a Hakim Hamis, Gilbert Byiringiro, Djihad Bizimana, Joy-Lance Mickels, Taïba Mbonyumwami, Claude Niyomugabo, Niyongira Patience y Leroy-Jacques Mickels. Por su parte, Kenia también renovó piezas clave con las entradas de Ben Stanley Omondi, Ronney Onyango, Mohammed Bajaber y Frank Odhiambo.

Disciplina en el campo

El partido se volvió friccionado hacia el cierre, lo que derivó en varias amonestaciones por parte del árbitro Rodrigue Bigirimana. En el equipo de Kenia, fueron amonestados Amos Wanjala (78'), Mike Kibwage (85'), Marvin Nabwire (88') y Ryan Ogam (94'). Por el lado de Ruanda, Leroy-Jacques Mickels fue amonestado a los 83 minutos tras una falta.

Análisis final

El marcador final de 0-0 refleja la paridad de fuerzas entre Ruanda y Kenia. Ninguno de los dos conjuntos logró romper el cerrojo defensivo rival a pesar de los intentos ofensivos y las numerosas variantes tácticas introducidas desde el banco de suplentes durante el complemento. Ambos planteles cierran esta jornada de preparación con la mirada puesta en sus próximos compromisos internacionales.

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