San Diego empató 2-2 con Seattle Sounders FC, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 23.30 en el Snapdragon Stadium, con el arbitraje de Allen Chapman. Fue un partido intenso que culminó con igualdad en el marcador entre San Diego y Seattle Sounders FC.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 50 minutos, cuando Dejan Joveljic marcó el primer gol para Seattle Sounders FC. Cinco minutos después, a los 55, Sebastian Gomez estiró la ventaja para la visita tras una asistencia de Hassani Dotson. Sin embargo, San Diego reaccionó y descontó a los 60 minutos a través de Cédric Bakambu, quien más tarde, a los 96 minutos, sentenció el 2-2 definitivo mediante un gol de penal.

Disciplina y variantes

El juego estuvo marcado por la disciplina táctica y las constantes modificaciones desde el banco. Por el lado de Seattle Sounders FC, vieron la tarjeta amarilla Dejan Joveljic (52') y Alex Roldan (58'). En cuanto a las sustituciones, ambos entrenadores buscaron variantes para refrescar el equipo en la segunda mitad. A los 61 minutos, el técnico de San Diego realizó un triple cambio estratégico: ingresaron Jeppe Tverskov, Marcus Ingvartsen y Onni Valakari en lugar de Alejandro Alvarado, Amahl Pellegrino y Aníbal Godoy, respectivamente.

Gestión de plantel

Continuando con el movimiento de piezas, San Diego también dio ingreso a Sam Vines por Kieran Sargeant (72') y a David Mimbang por Gabriel Cordeiro Pirani (82'). Por su parte, la visita movió el banco desde temprano con el ingreso de Sebastian Gomez al iniciar el complemento, seguido por Stuart Hawkins, Snyder Brunell, Paul Arriola y Peter Kingston, buscando sostener el resultado en un cierre de partido que terminó siendo agónico para los locales.