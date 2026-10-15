San Diego empató 3-3 con Houston Dynamo FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 a las 23.30 en el Snapdragon Stadium, con el arbitraje de Serhii Boiko. En un partido vibrante, San Diego y Houston Dynamo FC igualaron 3-3, dejando todo equilibrado en la trigésima fecha del campeonato.

El desarrollo del encuentro

La intensidad marcó el ritmo del primer tiempo. A los 20 minutos, Anders Dreyer abrió el marcador para San Diego mediante un gol de penal. Poco después, a los 22 minutos, Cédric Bakambu amplió la ventaja tras una asistencia de Onni Valakari. Sin embargo, la reacción de Houston Dynamo FC fue contundente: a los 24 minutos, Guilherme Augusto Vieira dos Santos marcó tras asistencia de Lawrence Ennali. A los 33 minutos, Mateusz Bogusz igualó el marcador tras una habilitación de Guilherme Augusto Vieira dos Santos, quien a los 37 minutos puso en ventaja a la visita. Finalmente, a los 86 minutos, Gabriel Cordeiro Pirani selló el 3-3 definitivo para San Diego. En cuanto a las tácticas, San Diego optó por una formación 4-3-3, mientras que Houston Dynamo FC se plantó con un 4-2-3-1.

Estadísticas y disciplina

El juego físico y las infracciones también fueron protagonistas. Por parte de San Diego, vieron la tarjeta amarilla Kieran Sargeant, Anders Dreyer y Aníbal Godoy. En el conjunto de Houston Dynamo FC, fueron amonestados Lawrence Ennali, Jonathan Bond y Guilherme Augusto Vieira dos Santos. Además, ambos entrenadores recurrieron al banco para intentar romper la paridad, destacándose los ingresos de Gabriel Cordeiro Pirani y Marcus Ingvartsen en el local, y de Duncan McGuire e Ibrahim Aliyu en la visita.

Análisis final

Las estadísticas finales reflejaron el dominio territorial de San Diego, que alcanzó un 61,5% de posesión frente al 38,5% de Houston Dynamo FC. El equipo local fue más incisivo al atacar, acumulando 17 tiros totales y 6 a puerta, contra los 10 disparos y 3 al arco de los visitantes. Los córners también favorecieron a San Diego, que ejecutó 10 lanzamientos desde la esquina contra los 3 que tuvo Houston Dynamo FC.