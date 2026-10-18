San Jose Earthquakes empató 1-1 con Nashville SC, por la MLS

En un encuentro disputado el 17 de octubre de 2026 a las 23.30 en el estadio PayPal Park, San Jose Earthquakes y Nashville SC igualaron 1-1. El partido, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, contó con el arbitraje de Joe Dickerson. A los 34 minutos, Hany Mukhtar abrió el marcador para la visita, mientras que Judd Preston logró la igualdad definitiva para el conjunto local a los 70 minutos tras una asistencia de Eduard Löwen.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la fricción y constantes modificaciones tácticas. En cuanto a la disciplina, Shak Mohammed recibió una tarjeta amarilla para Nashville SC a los 27 minutos, mientras que por el lado de San Jose Earthquakes fueron amonestados Beau Leroux (38'), Judd Preston (47') e Ian Harkes (89').

Los entrenadores buscaron variantes desde el banco de suplentes: Nashville SC realizó cambios estratégicos como el ingreso de Elias Saad por Shak Mohammed al inicio del complemento, mientras que San Jose Earthquakes refrescó su ataque con hombres como Ousseni Bouda, Nick Fernandez, Paul Marie, Max Floriani e Ian Harkes buscando desnivelar en el tramo final del encuentro.

La paridad en el marcador reflejó la disputa intensa en la mitad de la cancha. Aunque ambos equipos intentaron imponer condiciones, el 1-1 se mantuvo inamovible hasta el pitazo final. Las estadísticas mostraron un compromiso equilibrado donde las defensas lograron contener los intentos ofensivos tras los goles convertidos.

Con este resultado, tanto San Jose Earthquakes como Nashville SC sumaron una unidad en esta fecha 31. El equipo dirigido por sus respectivos cuerpos técnicos deberá analizar los puntos altos y bajos de este enfrentamiento para afrontar los compromisos venideros en la recta final de la MLS 2026.