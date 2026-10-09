Santos empató 2-2 con Flamengo, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 8 de octubre de 2026 a las 19.30 en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), bajo el arbitraje de Anderson Daronco. En un compromiso vibrante por la jornada 29 del Brasileirao Serie A, Santos y Flamengo igualaron 2-2. Los goles del conjunto visitante llegaron a través de Danilo Luiz, da Silva, quien marcó a los 43 minutos tras asistencia de Pedro Guilherme, Abreu dos Santos, y de Lucas, Tolentino Coelho de Lima, quien anotó a los 49 minutos tras un pase de Jorge, Carrascal. Por el lado del local, Neymar, da Silva Santos Júnior fue el gran protagonista al convertir dos tantos mediante la vía del penal, a los 82 y 88 minutos, respectivamente.

Desarrollo y cambios tácticos

El partido mostró una marcada diferencia en los planteos iniciales: Santos apostó por un esquema 4411, mientras que Flamengo se presentó con un 4231. El curso del juego cambió en la segunda parte cuando los entrenadores buscaron frescura. En el local, destacaron los ingresos de Ronielson, da Silva Barbosa y Neymar, da Silva Santos Júnior al inicio del complemento. Por parte de la visita, la expulsión de Jorge Luiz, Frello Filho por una mano intencional a los 78 minutos obligó a reajustes defensivos, momento que el dueño de casa aprovechó para igualar el marcador.

Análisis estadístico

A pesar de la paridad en el resultado, el dominio territorial fue dispar. Flamengo registró una posesión del 55,2% frente al 44,8% de Santos. En cuanto a la eficacia ofensiva, el conjunto local intentó en 16 ocasiones, con 4 tiros a puerta, mientras que el visitante disparó 12 veces, logrando 6 remates entre los tres palos. Ambos equipos mantuvieron una lucha pareja en los tiros de esquina, registrando 5 cada uno.

Disciplina y tarjetas

La intensidad del duelo quedó reflejada en la cantidad de amonestaciones repartidas por Anderson Daronco. Por el lado de Santos, vieron la cartulina amarilla Gonzalo, Escobar, Gustavo Henrique, Pereira, Álvaro, Barreal, Neymar, da Silva Santos Júnior, Christian, Oliva y Rodinei Marcelo, de Almeida. En la vereda opuesta, fueron amonestados Pedro Guilherme, Abreu dos Santos, Lucas, Tolentino Coelho de Lima, Bruno Henrique, Pinto y Emerson Aparecido, Leite de Souza Júnior, además de la mencionada tarjeta roja directa a Jorge Luiz, Frello Filho.