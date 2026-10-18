Santos venció 2-1 a Fluminense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 18 de octubre de 2026 a las 16.00 en el Estadio do Maracanã, bajo el arbitraje de Ramon Abatti Abel. En un partido vibrante, Santos logró remontar el marcador para llevarse una victoria fundamental frente a Fluminense.

A pesar de que el marcador se abrió rápidamente a los 4 minutos con un tanto de Rodrigo Castillo tras asistencia de Igor Rabello da Costa para Fluminense, el complemento mostró una cara distinta para el visitante. A los 49 minutos, Gabriel Barbosa Almeida marcó el 1-1 tras asistencia de Rodinei Marcelo de Almeida. Poco después, a los 54 minutos, Philippe Coutinho Correia selló el 2-1 definitivo después de un pase de Gabriel Morais Silva Bontempo. Ambos equipos se presentaron con un esquema táctico de 4-2-3-1, pero la efectividad de Santos terminó inclinando la balanza.

El desarrollo del juego también dejó momentos de alta fricción. En cuanto a la disciplina, Álvaro Barreal fue amonestado en Santos, mientras que en Fluminense recibieron tarjetas amarillas Agustín Canobbio y Jefferson Savarino. Las sustituciones buscaron refrescar las líneas: a los 57 minutos, el entrenador local realizó cuatro cambios simultáneos para intentar revertir el resultado, dando ingreso a figuras como Givanildo Vieira de Souza, pero sin lograr el empate.

En el balance estadístico, el dominio de los remates quedó claramente del lado del ganador. Santos registró 17 disparos (5 a puerta), superando los 8 intentos (2 a puerta) de Fluminense. La posesión fue pareja, con un 50,2% para Santos y un 49,8% para Fluminense, lo que demuestra que la eficacia en los metros finales fue el factor determinante en esta jornada 31.