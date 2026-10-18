São Paulo venció 1-0 a Vasco da Gama, por el Brasileirao Serie A 2026

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Se midieron en un duelo donde São Paulo se impuso con autoridad en la jornada 31 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 21.00 en el estadio MorumBIS, con el arbitraje de Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho. En un compromiso correspondiente a la jornada 31, São Paulo logró imponerse por 1-0 frente a Vasco da Gama gracias a una solitaria conquista en el complemento. A los 68 minutos, Artur Victor, Guimarães marcó el 1 gol del partido tras una asistencia precisa de Pedro Henrique, Cardoso de Lima.
Estrategias y variantes
Ambos equipos saltaron al campo con propuestas tácticas diferenciadas: São Paulo optó por un esquema 3-4-1, mientras que Vasco da Gama se plantó con un 4-2-3-1. El director técnico local realizó ajustes clave tras el descanso, incluyendo el ingreso de Lucas, Rodrigues Moura da Silva por Luciano, da Rocha Neves. Por su parte, la visita sufrió un contratiempo físico a los 45 minutos que forzó la salida de Paulo Henrique, de Oliveira Alves, reemplazado por José, Rodríguez. El desarrollo se vio condicionado por la disciplina, registrándose tarjetas amarillas para Artur Victor, Guimarães y Facundo, Colidio en la primera mitad, sumado a las amonestaciones de Gabriel, Pereira Magalhães dos Santos e Iago, Amaral Borduchi en el segundo tiempo.
Análisis del dominio
El trámite del encuentro mostró una clara diferencia en la tenencia de la pelota. Vasco da Gama controló la posesión con un 60%, frente al 40% de São Paulo. A pesar del dominio territorial de la visita, la efectividad fue la clave del resultado: ambos equipos registraron apenas 2 remates a puerta sobre un total de 13 intentos para Vasco da Gama y 9 para el conjunto local, evidenciando un duelo cerrado que se definió por detalles en la resolución final de las jugadas ofensivas.
Datos estadísticos complementarios
Más allá de la tenencia, el conjunto visitante intentó inclinar la cancha mediante la pelota parada, sumando 4 tiros de esquina contra los 3 ejecutados por São Paulo. El cuadro dirigido por el local supo gestionar la ventaja obtenida mediante una serie de sustituciones estratégicas, incluyendo el refresco defensivo con José Sabino, Chagas Monteiro y el cierre del mediocampo con Pablo, Gonçalves Maia Fortunato, logrando neutralizar los embates finales de Vasco da Gama para asegurar los tres puntos en casa.
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