São Paulo venció 2-1 a Vitória, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro disputado el 10 de octubre de 2026 a las 21.00 en el estadio MorumBIS, São Paulo logró una victoria clave ante Vitória por 2-1. El arbitraje estuvo a cargo de Lucas Casagrande. A los 20 minutos, Jonathan Calleri marcó el primer gol tras asistencia de Iago Amaral Borduchi. Posteriormente, a los 39 minutos, Emmanuel Martínez igualó parcialmente el marcador para la visita tras una asistencia de Erick de Arruda Serafim, pero finalmente Jonathan Calleri sentenció el resultado con su segundo tanto a los 70 minutos.

Desde el plano táctico, el entrenador de São Paulo dispuso un esquema 3-4-1-2, mientras que Vitória planteó un 4-1-4-1. El desarrollo del juego también estuvo marcado por la disciplina: Matheus Martins Fogaça de Paula y Carlos de Menezes Júnior fueron amonestados tempranamente en la visita a los 15 minutos, mientras que en el local vieron la tarjeta amarilla Gustavo Domingos Santana y Djhordney Ferreira. En la segunda mitad, buscando revertir el curso del partido, São Paulo realizó modificaciones tácticas, destacándose el ingreso de figuras como Lucas Moura por Djhordney Ferreira a los 59 minutos.

Las estadísticas finales reflejan el dominio ejercido por el conjunto local durante los 90 minutos. São Paulo registró una posesión del 54,6% frente al 45,4% de Vitória. Además, el equipo ganador fue mucho más incisivo en ataque, acumulando un total de 21 tiros, de los cuales 6 fueron a puerta, comparado con los 12 remates y apenas 2 al arco que logró concretar el equipo visitante.

El control territorial también se vio reflejado en la cantidad de tiros de esquina, donde São Paulo superó a su rival con 6 corners a favor contra 2 de Vitória. La intensidad del cierre del partido se vio reflejada en la acumulación de tarjetas, sumando amonestaciones tardías para José Sabino Chagas Monteiro y Iago Amaral Borduchi en el local, y Renato Kayzer de Souza en la visita, cerrando un trámite arduo pero favorable para el equipo dueño de casa.