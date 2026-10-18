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Seattle Sounders FC empató 1-1 con CF Montréal, por la MLS

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 31 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber

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Seattle Sounders FC empató 1-1 con CF Montréal, por la MLS
Seattle Sounders FC empató 1-1 con CF Montréal, por la MLS

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 en el Lumen Field a las 23.30, con arbitraje de Fotis Bazakos. Fue un partido intenso donde Seattle Sounders FC y CF Montréal no lograron sacarse ventajas en el marcador final, repartiendo unidades en esta etapa de la competición.

El desarrollo del juego presentó emociones repartidas en ambas etapas. A los 13 minutos, Hennadii Synchuk marcó el 1er gol tras asistencia de Noah Streit para poner en ventaja a la visita. Posteriormente, a los 66 minutos, Sebastian Gomez logró la igualdad definitiva para el conjunto local.

Las acciones disciplinarias también marcaron el ritmo: Hassani Dotson vio la tarjeta amarilla a los 14 minutos en el local, mientras que por el lado de CF Montréal, Alexis Sánchez (32') y Victor Loturi (51') fueron amonestados.

En cuanto a las variantes tácticas, a los 45 minutos, el entrenador local buscó refrescar el equipo: ingresaron Sebastian Gomez por Alex Roldan y Kalani Kossa-Rienzi por Caden Clark. Más tarde, a los 64', se produjeron más movimientos en ambos bancos, destacando el ingreso de Jesús Ferreira en Seattle Sounders FC y de Dawid Bugaj en CF Montréal.

El movimiento de piezas continuó hasta el cierre del compromiso. Seattle Sounders FC realizó más modificaciones a los 64 y 87 minutos con los ingresos de Snyder Brunell y Paul Arriola. Por su parte, CF Montréal ajustó su estructura a los 79 y 87 minutos, dando minutos a jugadores como Dani Pereira, Wiki Carmona, Olger Escobar y Matty Longstaff para sostener el resultado obtenido.

Este empate refleja la paridad competitiva entre ambos equipos durante la jornada 31 de la MLS. Con este 1-1, tanto Seattle Sounders FC como CF Montréal deberán seguir trabajando en la precisión ofensiva de cara a sus próximos desafíos en el tramo final del certamen estadounidense.

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