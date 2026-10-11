Seattle Sounders FC venció 3-0 a New England Revolution, por la MLS

El encuentro se disputó el 10 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Gillette Stadium, con el arbitraje de Tori Penso. En una noche donde el conjunto visitante mostró mayor efectividad, Seattle Sounders FC se quedó con los tres puntos tras superar a New England Revolution por 3-0.

El desarrollo del encuentro

El dominio del marcador comenzó temprano para la visita. A los 15 minutos, Hassani Dotson marcó el primer gol del partido. Más tarde, ya en el complemento, Seattle Sounders FC selló la victoria con dos tantos adicionales: a los 74 minutos, Dejan Joveljic marcó el segundo gol tras asistencia de Paul Arriola, y a los 81 minutos, Paul Arriola marcó el tercer gol tras asistencia de Jesús Ferreira. En cuanto a lo táctico, New England Revolution presentó una formación 433, mientras que Seattle Sounders FC optó por un esquema 4231.

Cambios y disciplina

El trámite del partido estuvo marcado por diversas modificaciones en ambos bancos. A los 68 minutos, Seattle Sounders FC debió realizar una variante obligada por lesión: ingresó Paul Arriola por Jordan Morris. Del lado de New England Revolution, el entrenador movió piezas buscando revertir el marcador, destacándose el ingreso de Dániel Gazdag por Luca Langoni a los 74 minutos. En el plano disciplinario, Will Sands fue amonestado en el local, mientras que Cristian Roldan y Hassani Dotson vieron la tarjeta amarilla en la visita.

Análisis estadístico

Si bien New England Revolution mantuvo la iniciativa en la tenencia de la pelota con un 56,7% de posesión frente al 43,3% de Seattle Sounders FC, la precisión en los metros finales fue determinante para el desenlace. Ambos equipos contabilizaron 5 tiros a puerta, pero la contundencia fue exclusiva de la visita. New England Revolution generó 8 tiros de esquina, tratando de inquietar el arco rival, pero la solidez defensiva del conjunto visitante terminó por sentenciar el 3-0 definitivo.