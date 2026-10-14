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Shakhtar Donetsk venció por 3-1 a AEK Athens, por la Champions League 2026

El partido correspondió a otra jornada de la Liga de Campeones de Europa; los detalles que hay que saber

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Shakhtar Donetsk y AEK Athens disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Champions League
Shakhtar Donetsk y AEK Athens disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Champions League

Shakhtar Donetsk venció por 3-1 a AEK Athens como local, en un partido correspondiente a la Champions League 2026. Para Shakhtar Donetsk los goles fueron marcados por Delmino da Silva , Tobias da Silva , Mendoza , mientras que para AEK Athens el gol fue marcado por Majer. El cotejo se disputó en el estadio Stamford Bridge.

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Shakhtar Donetsk y AEK Athens en la tabla de posiciones, tras la fecha 2

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

Cómo se disputa la Champions League en 2026/

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

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