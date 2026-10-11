Sporting Kansas City empató 3-3 con Portland Timbers, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 10 de octubre del 2026 a las 21.30 en el Sporting Park, bajo el arbitraje de Pierre-Luc Lauzière. En un enfrentamiento vibrante, Sporting Kansas City y Portland Timbers igualaron 3-3 en una jornada cargada de intensidad ofensiva.

Desarrollo y anotaciones

La apertura del marcador llegó a los 10 minutos, cuando David, Pereira da Costa marcó el primer gol para Portland Timbers tras asistencia de Ariel, Lassiter. Posteriormente, a los 49 minutos, Vincent, Janssen amplió la ventaja para la visita mediante un gol de penal. Sporting Kansas City reaccionó a los 52 minutos con un tanto de André Luiz, Inácio da Silva. Más tarde, a los 64 minutos, Ariel, Lassiter anotó el tercer tanto de Portland Timbers tras asistencia de Jimer, Fory. Sin embargo, el local igualó las acciones con un gol de Justin, Reynolds a los 70 minutos, tras asistencia de Taylor, Calheira, y un segundo tanto personal de André Luiz, Inácio da Silva a los 72 minutos, asistido por Seymour, Reid.

Táctica y movimientos

En cuanto a la disposición táctica, Sporting Kansas City saltó al campo con un esquema 442, mientras que Portland Timbers optó por un 433. El encuentro también estuvo marcado por la disciplina y la rotación: a los 11 minutos, Vincent, Janssen recibió una tarjeta amarilla por una infracción. Ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco; por ejemplo, a los 71 minutos, Sporting Kansas City realizó múltiples cambios tácticos ingresando a Ian, James, Rubén, Ramos y Seymour, Reid para intentar revertir el marcador.

Análisis estadístico

El dominio de la posesión fue para Portland Timbers con un 54,4%, frente al 45,6% de Sporting Kansas City. A pesar de la diferencia en el control del balón, la efectividad fue pareja: ambos equipos registraron 5 tiros a puerta. Sporting Kansas City fue más incisivo en la generación de juego parado, acumulando 6 corners contra apenas 1 de su rival, lo que refleja un choque de estilos equilibrado que finalmente terminó sin un ganador en el marcador final.