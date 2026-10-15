St. Louis City SC empató 0-0 con Vancouver Whitecaps FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 14 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Energizer Park, con el arbitraje de Filip Dujic. En un compromiso correspondiente a la jornada 30 de la MLS, tanto St. Louis City SC como Vancouver Whitecaps FC no lograron romper el cero en el marcador, firmando una igualdad sin goles que dejó a ambos equipos sin la posibilidad de sumar de a tres.

Desarrollo táctico y cambios

El esquema elegido por los estrategas mostró dos posturas marcadas: mientras que St. Louis City SC optó por una formación 3-4-3, Vancouver Whitecaps FC se plantó en el campo con un 4-2-3-1. El partido estuvo marcado por las interrupciones físicas, destacando las lesiones de Conrad Wallem y Chris Durkin por el lado de St. Louis City SC, quienes debieron ser reemplazados por Rafael Lucas Cardoso dos Santos y Lukas MacNaughton, respectivamente. En cuanto a la disciplina, fueron amonestados Fallou Fall y Matand Alexandru para los locales, mientras que Édier Ocampo y Ralph Priso vieron la tarjeta amarilla en la visita.

Análisis estadístico

En el desglose de las acciones, Vancouver Whitecaps FC mostró mayor ambición ofensiva al generar un total de 16 tiros, frente a los 7 intentos realizados por St. Louis City SC. Sin embargo, el dominio de la posesión fue para el equipo local, que registró un 53,5% de control de pelota contra el 46,5% de la visita.

Precisión y volumen de juego

La falta de contundencia en los metros finales también se reflejó en la pelota parada, donde Vancouver Whitecaps FC dominó con 10 corners a favor, mientras que St. Louis City SC consiguió 6 desde las esquinas. Con 5 tiros a puerta de St. Louis City SC, el encuentro se cerró con una paridad que refleja las dificultades de ambos conjuntos para capitalizar las ocasiones creadas durante los 90 minutos de juego.