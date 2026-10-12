St. Louis City SC venció 6-2 a LA Galaxy, por la MLS

El encuentro se disputó el 11 de octubre de 2026 a las 20.00 en el Energizer Park, con el arbitraje de Joe Dickerson. En un partido vibrante por la jornada 29 de la MLS, St. Louis City SC logró una contundente victoria por 6-2 frente a LA Galaxy.

El marcador comenzó a moverse rápidamente: a los 2 minutos, Carlo, Holse marcó el 1 gol tras asistencia de Rafael, Navarro Leal. A los 7 minutos, Carlo, Holse marcó el 2 gol tras asistencia de Rafael, Navarro Leal. A los 21 minutos, Carlo, Holse marcó el 3 gol tras asistencia de Chris, Durkin. Por parte de la visita, a los 31 minutos, Robert, Taylor marcó el 1 gol tras asistencia de Erik, Thommy. Sobre el cierre de la primera mitad, a los 45 minutos, Rafael, Navarro Leal marcó el 4 gol de penal. En el complemento, a los 52 minutos, Lukas, MacNaughton marcó el 5 gol tras asistencia de Alexandru, Matan, y a los 53 minutos, Rafael, Navarro Leal marcó el 6 gol tras asistencia de Chris, Durkin. Finalmente, a los 71 minutos, João Klauss, de Mello marcó el 2 gol de LA Galaxy tras asistencia de Marco, Reus.

En cuanto a la estrategia, St. Louis City SC planteó un sistema 3-4-3, mientras que LA Galaxy optó por un 4-3-3.

El trámite del encuentro también dejó movimientos importantes desde el banco. A los 72 minutos, el entrenador de St. Louis City SC movió el banco: ingresó Fallou, Fall por Chris, Durkin. Por el lado de la visita, a los 60 minutos, ingresaron Marco, Reus y Joseph, Paintsil buscando renovar el ataque, aunque el esfuerzo no fue suficiente para revertir el dominio local.

En el análisis estadístico, St. Louis City SC dominó la posesión con un 59,4% frente al 40,6% de LA Galaxy. En cuanto a la agresividad ofensiva, los visitantes dispararon 19 veces, con 7 remates a puerta, mientras que St. Louis City SC alcanzó 11 remates, acertando en 6 oportunidades al arco rival. El juego físico también se hizo notar, con amonestaciones para Chris, Durkin y Conrad, Wallem en el local, y Julián, Aude y Harbor, Tarczynski-Miller en la visita.