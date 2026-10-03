Suiza venció 2-1 a Eslovenia, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 3 de octubre de 2026 a las 15.45 en el thermoplan arena, con el arbitraje de Ivan Kruzliak. En una jornada intensa, Suiza logró imponerse ante Eslovenia por 2-1. El marcador se abrió rápidamente a los 2 minutos, cuando Zan Vipotnik puso en ventaja a la visita tras una asistencia de Aljosa Matko. Sin embargo, Suiza reaccionó: a los 10 minutos, Erik Janza marcó el 1er gol en propia meta, igualando las acciones, y a los 38 minutos, Dan Ndoye selló el resultado final a favor del equipo local.

Desarrollo táctico y movimiento de piezas

Ambos equipos presentaron planteos contrapuestos: Suiza saltó al campo con un 4-2-3-1, mientras que Eslovenia optó por un esquema más conservador de 5-4-1. A lo largo del complemento, los estrategas buscaron refrescar sus líneas para alterar el rumbo del partido. Por el lado de Suiza, a los 67 minutos, el cuerpo técnico movió el banco: ingresaron Sascha Britschgi por Ricardo Rodríguez y Djibril Sow por Michel Aebischer. Posteriormente, a los 77 minutos, entró Winsley Boteli por Zeki Amdouni, y hacia el cierre del encuentro, Fabian Rieder y Adrian Bajrami reemplazaron a Dan Ndoye y Zachary Athekame, respectivamente.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del juego se reflejó en la posesión del balón, donde Suiza alcanzó un 66,6% frente al 33,4% de Eslovenia. El conjunto helvético también fue más incisivo en ataque, acumulando un total de 13 remates, de los cuales 6 fueron a puerta. Por su parte, el equipo esloveno intentó generar peligro con 10 disparos totales, registrando 3 remates al arco.

Disciplina y contexto

El juego estuvo marcado por la fricción, especialmente en el primer tiempo. Entre las amonestaciones más destacadas, Zan Vipotnik, David Zec y Vanja Drkusic fueron amonestados por Eslovenia antes del descanso, sumado a Michel Aebischer por parte de Suiza. En la etapa complementaria, Jaka Bijol y Erik Janza también vieron la tarjeta amarilla. Este resultado mantiene a ambos seleccionados expectantes en el desarrollo de la fase de grupos de la competición.