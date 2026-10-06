Suiza venció 3-0 a North Macedonia, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Liga de Naciones, se disputó el 6 de octubre de 2026 a las 15.45 en el thermoplan arena. El compromiso fue dirigido por el árbitro Edgars Malcevs, quien presenció una clara superioridad del conjunto local frente a North Macedonia.

El marcador se abrió a los 43 minutos, cuando Fabian Rieder marcó el primer gol del partido. Tras el descanso, a los 73 minutos, Johan Manzambi amplió la ventaja tras una asistencia de Dan Ndoye. Finalmente, a los 81 minutos, el propio Dan Ndoye sentenció el 3-0 definitivo. En cuanto a las alineaciones, ambos equipos presentaron una formación táctica idéntica de 4-2-3-1. Durante el complemento, Suiza debió realizar un cambio obligado a los 45 minutos tras la lesión de Djibril Sow, cuyo lugar fue ocupado por Johan Manzambi. Por el lado de la visita, Agon Elezi fue amonestado a los 36 minutos por una infracción.

Dominio estadístico de Suiza

El conjunto dirigido tácticamente para este encuentro mostró una superioridad marcada en el control del juego. Suiza registró un 57% de posesión de balón contra un 43% de North Macedonia. Además, la presión ofensiva fue constante, reflejada en los 20 remates totales de los suizos frente a los escasos 3 intentos del equipo visitante.

Precisión y volumen de juego

La eficacia de Suiza quedó demostrada con sus 7 tiros a puerta, que terminaron por desarticular la defensa rival. Asimismo, el equipo local generó mayor peligro a través de los tiros de esquina, acumulando 8 contra 3 de North Macedonia. Este resultado consolida el desempeño de Suiza en el Grupo B1, reafirmando su intención de liderar la zona tras esta sólida victoria en casa.