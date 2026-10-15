Toronto FC empató 3-3 con Orlando City SC, por la MLS

El encuentro, disputado el 14 de octubre de 2026 a las 20.30 en el BMO Field, finalizó en un vibrante empate 3-3 entre Toronto FC y Orlando City SC. El arbitraje estuvo a cargo de Armando Villarreal en una jornada que mantuvo la intensidad de principio a fin.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 4-4-2, aunque con interpretaciones que derivaron en un festival de goles. Los tantos del partido fueron:

A los 26 minutos, Lewis Morgan marcó el primer gol tras asistencia de Theo Corbeanu para Toronto FC .

marcó el primer gol tras asistencia de para . A los 46 minutos, Martín Ojeda marcó el primer gol de Orlando City SC de penal.

marcó el primer gol de de penal. A los 49 minutos, Theo Corbeanu marcó el segundo gol tras asistencia de Dániel Sallói para Toronto FC .

marcó el segundo gol tras asistencia de para . A los 76 minutos, Antoine Griezmann marcó el segundo gol tras asistencia de Iago Teodoro da Silva Nogueira para Orlando City SC .

marcó el segundo gol tras asistencia de para . A los 83 minutos, Daryl Dike marcó el tercer gol tras asistencia de Iván Angulo para Orlando City SC .

marcó el tercer gol tras asistencia de para . A los 89 minutos, Matheus Pereira de Souza marcó el tercer gol para Toronto FC.

El desarrollo del encuentro también estuvo marcado por la disciplina. En Toronto FC, fueron amonestados Alonso Coello, Benjamín Kuscevic, Richie Laryea y un jugador más por disconformidad, mientras que en Orlando City SC vio la tarjeta amarilla Vinícius Nogueira de Oliveira. En cuanto a las variantes tácticas, los entrenadores buscaron soluciones en el banco de suplentes: Toronto FC movió sus piezas con el ingreso de Djordje Mihailovic, Derrick Etienne y Emilio Aristizábal, mientras que en la visita ingresaron Daryl Dike, Braian Ojeda y Zakaria Taifi.

En el análisis estadístico, el dominio de la posesión fue para Orlando City SC con un 62,6% frente al 37,4% de Toronto FC. A pesar de controlar menos el balón, Toronto FC resultó más incisivo en ataque, acumulando 16 tiros totales con 7 de ellos a puerta, mientras que Orlando City SC registró 14 remates, de los cuales 4 fueron a puerta. Ambos conjuntos igualaron en la estadística de tiros de esquina, con 5 para cada lado.