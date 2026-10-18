Toronto FC venció 2-0 a New York Red Bulls, por la MLS

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Sports Illustrated Stadium, con el arbitraje de Marcos de Oliveira. En un compromiso correspondiente a la jornada 31 de la MLS, Toronto FC logró un triunfo valioso ante New York Red Bulls. A los 3 minutos, un gol en contra de Justin Che abrió el marcador para la visita. Ya sobre el final del partido, a los 82 minutos, Dániel Sallói sentenció el 2-0 definitivo tras una asistencia de Jonathan Osorio.

Desarrollo y cambios tácticos

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos distintos: New York Red Bulls se presentó con un 4-3-3, mientras que Toronto FC optó por un 4-4-2. La intensidad del juego obligó a diversas variantes desde el banco. En el conjunto local, el entrenador buscó alternativas con el ingreso de Emil Forsberg y Eric Choupo-Moting al inicio de la segunda mitad. Por el lado de la visita, una baja temprana ocurrió a los 28 minutos cuando Jackson Gilman reemplazó al lesionado Kobe Franklin. Posteriormente, el ingreso de Dániel Sallói a los 68 minutos resultó clave para sellar el marcador.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, New York Red Bulls dominó la posesión con un 67,7% frente al 32,3% de Toronto FC. El conjunto local buscó constantemente vulnerar el arco rival, registrando 15 tiros en total y 4 tiros a puerta, la misma cifra de remates efectivos que consiguió la visita con mucha menor tenencia de balón. Además, New York Red Bulls generó 7 tiros de esquina, reflejando su insistencia ofensiva que no logró traducirse en goles.

Disciplina en el campo

El partido contó con varios momentos de fricción que fueron sancionados por el árbitro. Toronto FC recibió tres amonestaciones durante la segunda parte: Zane Monlouis a los 51 minutos, Lewis Morgan a los 66 minutos y Derrick Etienne a los 86 minutos por pérdida de tiempo. Esta solidez defensiva y control de los tiempos permitió que el conjunto dirigido por el cuerpo técnico visitante se llevara una victoria fundamental de su visita al Sports Illustrated Stadium.