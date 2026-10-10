Toronto FC venció 2-1 a CF Montréal, por la MLS

En un vibrante encuentro disputado el 10 de octubre de 2026 a las 14.00 en el BMO Field, Toronto FC logró una remontada agónica frente a CF Montréal. El partido, correspondiente a la jornada 29 de la MLS, contó con el arbitraje de Allen Chapman, quien fue testigo de un desenlace inesperado en los minutos finales.

El desarrollo del encuentro y la remontada

El equipo visitante había tomado la ventaja a los 51 minutos, cuando Daniel, Ríos anotó el primer gol del partido. La situación parecía controlada por CF Montréal, que se plantó con un esquema 3-4-2-1 frente al 4-3-3 propuesto por el local. Sin embargo, el destino del encuentro cambió en el cierre: a los 93 minutos, Lewis, Morgan igualó el marcador tras una asistencia de Niklas, Dorsch. Apenas dos minutos después, a los 95, Djordje, Mihailovic sentenció el 2-1 definitivo, aprovechando un pase de Theo, Corbeanu. Cabe destacar que, a los 23 minutos, Toronto FC debió realizar una variante obligada por lesión, ingresando William, Yarbrough en lugar de Luka, Gavran.

Estadísticas y disciplina

El control del balón fue ligeramente favorable para el dueño de casa, con un 52,2% de posesión frente al 47,8% de la visita. A pesar de que CF Montréal generó más peligro directo con 7 remates a puerta contra los 5 de Toronto FC, la eficacia estuvo del lado del equipo local. En cuanto al apartado disciplinario, el árbitro mostró amarillas a Brayan, Vera, Brandan, Craig y Luca, Petrasso para el conjunto visitante, mientras que Richie, Laryea fue amonestado en el local por una celebración excesiva tras el tanto de la victoria.

Gestión desde el banco

Ambos entrenadores buscaron variantes para modificar el ritmo del juego durante la segunda mitad. En Toronto FC, el ingreso de Djordje, Mihailovic a los 61 minutos y de Lewis, Morgan a los 82 resultó decisivo para la victoria final. Por parte de CF Montréal, las sustituciones de Samuel, Piette y Fabian, Herbers a los 72 minutos, junto con el reajuste defensivo tras la lesión de Efraín, Morales en el cierre, no fueron suficientes para contener el empuje ofensivo del local en los instantes finales.