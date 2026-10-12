Universidad de Chile venció 6-0 a Ñublense, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 12 de octubre de 2026 a las 17.00 en el Estadio El Teniente, con el arbitraje de Cristian Garay. En una jornada marcada por la superioridad futbolística, Universidad de Chile selló una contundente victoria por 6-0 frente a Ñublense.

Goleada y superioridad en Rancagua

La cuenta se abrió a los 13 minutos, cuando Maximiliano Guerrero marcó el primer gol tras una asistencia de Agustín Arce. El propio Guerrero amplió la ventaja a los 37 minutos con un pase de Ignacio Vásquez. Ya en la segunda mitad, a los 55 minutos, Agustín Arce anotó tras recibir de Marcelo Morales. La goleada se terminó de concretar con las conquistas de Gonzalo Reyna a los 73 minutos (asistido por Arce), Eduardo Vargas a los 75 minutos (asistido por Morales) y Fabián Hormazábal a los 86 minutos, quien conectó tras una habilitación de Matías Zaldivia.

Disciplina táctica y condicionantes

El trámite quedó condicionado tempranamente por la disciplina. Tobías Reinhart recibió la tarjeta amarilla para Universidad de Chile a los 17 minutos, mientras que en la visita, Pablo Calderón vio la tarjeta roja directa a los 47 minutos por una falta profesional como último hombre, dejando a Ñublense con diez jugadores durante gran parte del encuentro.

Movimientos estratégicos

Ambos cuerpos técnicos buscaron refrescar el equipo mediante numerosas variantes. A los 57 minutos, Universidad de Chile movió el banco: ingresaron Gonzalo Reyna y Fabián Hormazábal en lugar de Ignacio Vásquez y Nicolás Ramírez. Posteriormente, a los 77 minutos, el técnico local reemplazó a Tobías Reinhart, Maximiliano Guerrero y Charles Aránguiz por Israel Poblete, Juan Lucero y Marcelo Díaz, consolidando la superioridad ante un Ñublense que intentó reorganizarse con los ingresos de Carlos Salomón, Lucas Molina, Diego Céspedes, Fernando Ovelar y Franco Rami sin éxito alguno en el marcador.