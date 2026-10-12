Universidad de Chile venció 6-0 a Ñublense, por la Primera División Chile

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde Universidad de Chile se impuso con autoridad en la jornada 24 del certamen de la Primera División Chile; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
El encuentro se disputó el 12 de octubre de 2026 a las 17.00 en el Estadio El Teniente, con el arbitraje de Cristian Garay. En una jornada marcada por la superioridad futbolística, Universidad de Chile selló una contundente victoria por 6-0 frente a Ñublense.
Goleada y superioridad en Rancagua
La cuenta se abrió a los 13 minutos, cuando Maximiliano Guerrero marcó el primer gol tras una asistencia de Agustín Arce. El propio Guerrero amplió la ventaja a los 37 minutos con un pase de Ignacio Vásquez. Ya en la segunda mitad, a los 55 minutos, Agustín Arce anotó tras recibir de Marcelo Morales. La goleada se terminó de concretar con las conquistas de Gonzalo Reyna a los 73 minutos (asistido por Arce), Eduardo Vargas a los 75 minutos (asistido por Morales) y Fabián Hormazábal a los 86 minutos, quien conectó tras una habilitación de Matías Zaldivia.
Disciplina táctica y condicionantes
El trámite quedó condicionado tempranamente por la disciplina. Tobías Reinhart recibió la tarjeta amarilla para Universidad de Chile a los 17 minutos, mientras que en la visita, Pablo Calderón vio la tarjeta roja directa a los 47 minutos por una falta profesional como último hombre, dejando a Ñublense con diez jugadores durante gran parte del encuentro.
Movimientos estratégicos
Ambos cuerpos técnicos buscaron refrescar el equipo mediante numerosas variantes. A los 57 minutos, Universidad de Chile movió el banco: ingresaron Gonzalo Reyna y Fabián Hormazábal en lugar de Ignacio Vásquez y Nicolás Ramírez. Posteriormente, a los 77 minutos, el técnico local reemplazó a Tobías Reinhart, Maximiliano Guerrero y Charles Aránguiz por Israel Poblete, Juan Lucero y Marcelo Díaz, consolidando la superioridad ante un Ñublense que intentó reorganizarse con los ingresos de Carlos Salomón, Lucas Molina, Diego Céspedes, Fernando Ovelar y Franco Rami sin éxito alguno en el marcador.
- 1
El defensor de Rosario Central Gastón Ávila fue hospitalizado tras una patada en la cara: tuvo náuseas y mareos en el vestuario
- 2
Cristiano Ronaldo dejó en claro quién es “el mejor de la historia” y “el jugador más completo”
- 3
El italiano Lorenzo Musetti volverá a jugar en el ATP de Buenos Aires en 2027
- 4
River Plate vs. Sarmiento, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online