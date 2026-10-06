Uruguay venció 6-1 a India, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 6 de octubre de 2026 a las 11.00 en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium, con arbitraje de Rustam Lutfullin. En un compromiso amistoso, Uruguay demostró su jerarquía ofensiva para superar con contundencia a India por un marcador final de 6-1.

Desarrollo y contundencia en el marcador

El partido fue dominado por el conjunto visitante, que se mostró implacable frente al arco rival. Los goles fueron los siguientes:

A los 11 minutos, Darwin Núñez marcó el 1er gol tras un tiro penal.

marcó el 1er gol tras un tiro penal. A los 22 minutos, Anirudh Thapa descontó para India .

descontó para . A los 28 minutos, Maxi Araújo marcó el 2do gol tras asistencia de Nahitan Nández .

marcó el 2do gol tras asistencia de . A los 53 minutos, Rodrigo Zalazar marcó el 3er gol tras asistencia de Darwin Núñez .

marcó el 3er gol tras asistencia de . A los 59 minutos, Maxi Araújo marcó el 4to gol tras asistencia de Federico Viñas .

marcó el 4to gol tras asistencia de . A los 71 minutos, Juan Manuel Sanabria marcó el 5to gol.

marcó el 5to gol. A los 86 minutos, Rodrigo Aguirre marcó el 6to gol tras asistencia de Facundo Pellistri.

En cuanto a las formaciones, India dispuso un sistema 4-2-3-1, mientras que Uruguay optó por un 4-4-2. Durante el complemento, ambos entrenadores aprovecharon para realizar numerosas modificaciones tácticas para rotar a sus planteles.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de Uruguay se reflejó en las estadísticas finales, manteniendo una mayor posesión de balón con el 56,9% frente al 43,1% de India. El equipo ganador fue más incisivo al atacar, registrando un total de 18 tiros, de los cuales 8 fueron a puerta, comparado con los 14 remates y 6 disparos a portería del conjunto local.

Gestión del partido y disciplina

El encuentro transcurrió con relativa limpieza, destacándose únicamente la amonestación a Nahitan Nández en el minuto 39 por una infracción. Ambos equipos buscaron profundizar mediante el juego por las bandas, registrando cada uno 6 tiros de esquina, lo que demuestra una paridad en la generación de jugadas de pelota parada a pesar de la amplia diferencia en el resultado final.