Valencia empató 0-0 con Athletic Club, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 17 de octubre de 2026 a las 16.00 en el estadio Mestalla, con el arbitraje de Adrián Cordero Vega. En un compromiso correspondiente a la jornada 9 de la Liga de España, el Valencia y el Athletic Club no lograron romper la paridad inicial, cerrando el marcador en 0-0.

Ambos conjuntos saltaron al terreno de juego bajo una disposición táctica idéntica, con un sistema de 4-2-3-1 que buscó cerrar los espacios en la mitad de la cancha. A lo largo del trámite, las sustituciones jugaron un rol fundamental. En el Valencia, a los 74 minutos, Harvey Elliott ingresó en lugar de Justin de Haas tras una lesión, mientras que hacia el final del partido el entrenador refrescó piezas con los ingresos de Jesús Vázquez y Filip Ugrinic. Por el lado del Athletic Club, también se vieron forzados a una variante por problemas físicos a los 68 minutos, cuando Maroan Sannadi reemplazó a Gorka Guruzeta.

El rigor físico fue una constante en el desarrollo, lo que se tradujo en una alta cantidad de amonestaciones. Por el Valencia, vieron la tarjeta amarilla Dani Raba (18'), José Luis García Vayá (86') y César Tárrega (89'). Por su parte, en el Athletic Club, el árbitro amonestó a Aymeric Laporte (37'), Beñat Gerenabarrena (41') e Íñigo Ruiz de Galarreta (56').

En cuanto a las estadísticas, el dominio de la pelota favoreció al visitante, aunque sin contundencia en los metros finales:

El Athletic Club controló el 63,3% de la posesión frente al 36,7% del Valencia .

controló el de la posesión frente al del . A pesar de tener menos el balón, el Valencia fue más incisivo al arco, registrando 16 disparos totales ( 3 a puerta) frente a los 9 tiros ( 2 a puerta) del equipo vasco.

fue más incisivo al arco, registrando disparos totales ( a puerta) frente a los tiros ( a puerta) del equipo vasco. En el rubro de saques de esquina, el Athletic Club generó 6 oportunidades, mientras que el Valencia apenas contó con 2.

Valencia y Athletic Club empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio Mestalla, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Valencia suma 6 puntos, ubicándose en la 19 posición, mientras que Athletic Club tiene 9 unidades, en la 9 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Valencia y Athletic Club en la tabla de posiciones, tras la fecha 9

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.