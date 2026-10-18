Vancouver Whitecaps FC venció 2-1 a Austin FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 17 de octubre del 2026 a las 21.30 en el Q2 Stadium, bajo el arbitraje de Tori Penso. En el marco de la jornada 31 de la MLS, Vancouver Whitecaps FC logró una victoria clave ante Austin FC por 2-1. A los 40 minutos, Myrto Uzuni abrió el marcador para Austin FC, pero la respuesta de la visita llegó en el complemento: a los 47 minutos, Ryan Gauld marcó el primer gol tras asistencia de Emmanuel Sabbi, y a los 71 minutos, Yadaly Diaby anotó el segundo gol tras asistencia de Tate Johnson.

Análisis táctico y cambios clave

Ambos equipos presentaron planteos diferenciados: Austin FC saltó al campo con un esquema 3-4-3, mientras que Vancouver Whitecaps FC optó por un 4-2-3-1. El compromiso fue físico desde el inicio, con amonestaciones tempranas para Andrés Cubas y Tristan Blackmon antes de la media hora de juego. En la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes para inclinar la balanza; el ingreso de Yadaly Diaby por Bruno Caicedo a los 65 minutos resultó fundamental, ya que el futbolista terminaría marcando el tanto definitivo del encuentro para los visitantes.

Estadísticas del partido

El dominio del juego mostró un contraste interesante en el desarrollo. Vancouver Whitecaps FC tuvo una posesión del 53,9% frente al 46,1% de Austin FC, reflejando el control que ejerció el conjunto visitante en gran parte del complemento. En cuanto a la generación de peligro, Austin FC registró 9 tiros totales, logrando exigir en 5 ocasiones a la portería, mientras que Vancouver Whitecaps FC contabilizó 10 disparos totales, con 3 de ellos entre los tres palos.

Datos complementarios del cierre

El cierre del partido estuvo marcado por la intensidad y el manejo del reloj. En el rubro de los tiros de esquina, Vancouver Whitecaps FC superó a su rival con 6 córners contra los 4 que ejecutó Austin FC. Ya sobre el final, el autor del primer tanto visitante, Ryan Gauld, fue amonestado a los 89 minutos por pérdida de tiempo, evidenciando el esfuerzo defensivo realizado por la visita para sostener la ventaja obtenida en el marcador hasta el silbatazo final de Tori Penso.