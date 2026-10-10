Vasco da Gama empató 0-0 con Remo, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro disputado el 10 de octubre de 2026 a las 18.00, Vasco da Gama y Remo igualaron sin goles en el Estádio São Januário. El partido, correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A, contó con el arbitraje de Paulo Cezar Zanovelli Da Silva, quien tuvo una jornada activa en la gestión de las amonestaciones.

En cuanto a las propuestas tácticas, ambos equipos presentaron esquemas bien diferenciados: Vasco da Gama saltó al campo con un 4-2-3-1, mientras que Remo optó por un 5-4-1 más conservador. El juego se vio condicionado por la rigurosidad disciplinaria; en el complemento, Alan Saldivia (48') y Jair Rodrigues Júnior (74') fueron amonestados por el local, mientras que la visita sufrió las tarjetas de José Ivaldo (19') y Marcelo Rangel Rosa (93').

Los entrenadores buscaron variantes desde el banco para romper el cero. Por el lado de Vasco da Gama, a los 51 minutos ingresó Nuno Gonçalo Rocha Moreira por Facundo Colidio. Más tarde, a los 65 minutos, se produjo una triple variante con los ingresos de Ramon Rique Santos de Souza Barros, Claudio Spinelli y Luis Eduardo Soares da Silva. Finalmente, a los 80 minutos, Santiago Sosa reemplazó a Jair Rodrigues Júnior.

En las estadísticas finales, se observó una marcada diferencia en el dominio del balón: Vasco da Gama registró un 62,7% de posesión frente al 37,3% de Remo. El local intentó vulnerar la resistencia visitante con 17 disparos totales, de los cuales 5 fueron a puerta, mientras que el conjunto visitante buscó el contraataque con 9 remates y 3 al arco. En el rubro de los corners, Vasco da Gama ejecutó 6 contra los 5 de Remo, reflejando un trámite cerrado que terminó sin goles.