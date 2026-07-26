Vasco da Gama empató 1-1 con Mirassol, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 25 de julio de 2026 a las 20.30 en el Estádio São Januário, con el arbitraje de Rafael Rodrigo Klein. En esta oportunidad, Vasco da Gama y Mirassol sellaron un empate 1-1 válido por la jornada 20 del Brasileirao Serie A.

El desarrollo del encuentro y los goles

Ambos técnicos presentaron esquemas tácticos distintos desde el inicio: Vasco da Gama formó con un 4-2-3-1, mientras que Mirassol apostó por un 4-3-3. El primer grito de la noche llegó a los 30 minutos de la primera mitad, cuando Igor Marques, Paciência Cardoso marcó el primer gol para Mirassol tras una asistencia de Reinaldo Manoel, da Silva. Sin embargo, la ventaja no sería definitiva. A los 80 minutos del complemento, Andrés, Gómez anotó para establecer el 1-1 definitivo para Vasco da Gama.

El análisis de las estadísticas

A pesar de que el resultado final fue igualado, las estadísticas muestran un claro dominio en la tenencia del balón por parte de Vasco da Gama, que registró un 58% de posesión frente al 42% de Mirassol. Vasco da Gama también fue superior en el volumen ofensivo, generando 20 tiros totales (con 4 remates al arco) y 9 tiros de esquina, en claro contraste con los 10 intentos (3 a puerta) y 5 córners ejecutados por Mirassol a lo largo del partido.

Movimientos en los banquillos y amonestados

Durante la etapa complementaria, los entrenadores realizaron múltiples modificaciones para intentar quebrar la paridad. En Vasco da Gama se destacaron los ingresos de Nuno Gonçalo, Rocha Moreira y David, Corrêa da Fonseca a los 60 minutos por decisión táctica. Por el lado de Mirassol, el equipo había sufrido una baja en la primera etapa cuando José Aldo, Soares de Oliveira Filho debió ser reemplazado por lesión a los 36 minutos, permitiendo el ingreso de Lucas, da Cruz Oliveira. En cuanto a las tarjetas, el árbitro amonestó a Walter Leandro, Capeloza Artune en Mirassol a los 65 minutos y a Nuno Gonçalo, Rocha Moreira en Vasco da Gama a los 82 minutos.