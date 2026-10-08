Vasco da Gama venció 2-1 a Botafogo, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 07 de octubre de 2026 a las 20.30 en el Estádio Olímpico Nilton Santos, con arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. En un enfrentamiento vibrante por la jornada 29 del Brasileirao Serie A, Vasco da Gama logró superar a Botafogo por 2-1. A los 28 minutos, Alan Lescano marcó el primer gol tras asistencia de Bruno Duarte da Silva. Posteriormente, a los 51 minutos, David Corrêa da Fonseca anotó el segundo tanto tras asistencia de Facundo Colidio. Para Botafogo, Alex Nicolao Telles descontó a los 60 minutos.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos equipos presentaron esquemas distintos: Botafogo optó por un 4-2-3-1, mientras que Vasco da Gama se plantó con un 4-1-4-1. El entrenador de Vasco da Gama tuvo que realizar un cambio obligado a los 42 minutos, cuando ingresó David Corrêa da Fonseca en lugar de Bruno Duarte da Silva por lesión. Por su parte, el técnico de Botafogo buscó revertir el marcador con diversas variantes, destacándose los ingresos de José Antonio dos Santos Júnior y Kauan Almeida Toledo, aunque no fueron suficientes para alcanzar la igualdad.

Disciplina y tensión en el cierre

El partido se tornó tenso hacia el final, marcado por la expulsión directa de un jugador de Botafogo a los 84 minutos por lenguaje ofensivo. Adicionalmente, Nahuel Ferraresi recibió una tarjeta amarilla a los 96 minutos. A pesar de los esfuerzos finales de Botafogo, la solidez defensiva de Vasco da Gama permitió conservar la victoria hasta el pitido final.

Estadísticas del encuentro

El análisis estadístico refleja la superioridad ofensiva de la visita: Vasco da Gama registró 17 disparos con 8 tiros a puerta y generó 14 corners, frente a los 11 disparos, 2 tiros a puerta y 7 corners que acumuló Botafogo. En cuanto a la posesión del balón, Vasco da Gama dominó con un 54,4%, mientras que Botafogo mantuvo el esférico durante un 45,6% del tiempo de juego.