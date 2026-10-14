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Vasco da Gama venció por 1-0 a Boca Juniors, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de la semifinal del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Boca Juniors y Vasco da Gama disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Boca Juniors y Vasco da Gama disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Vasco da Gama venció por 1-0 a Boca Juniors como visitante, en un partido correspondiente a la fecha de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Para Vasco da Gama el gol fue marcado por Ferreira Soares . El cotejo se disputó en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera), en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Ficha del partido

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