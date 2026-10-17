Villarreal empató 0-0 con Elche, por la Liga de España 2026

En un encuentro disputado el 17 de octubre de 2026 a las 11.15 en el Estadio de la Cerámica, Villarreal y Elche igualaron 0-0. El compromiso contó con el arbitraje de Victor García Verdura, en un duelo correspondiente a la jornada 9 de la Liga de España.

Desde el plano táctico, los equipos presentaron propuestas contrastantes: mientras Villarreal se paró con un sistema 4-4-2, el conjunto de Elche optó por una estructura más conservadora de 5-4-1. El partido estuvo marcado por la disciplina táctica y las interrupciones, destacándose las tarjetas amarillas recibidas por Gonzalo Villar, José Antonio Morente Oliva, Roy Revivo y Víctor Chust por el lado de la visita, y las amonestaciones de Alex Freeman y Juan Foyth para el local. Cabe destacar que la visita debió realizar un cambio temprano a los 28 minutos por la lesión de Marc Aguado, quien fue reemplazado por Federico Redondo.

En cuanto al desarrollo del juego, Villarreal mostró mayor vocación ofensiva, reflejada en una posesión del 57,6% frente al 42,4% del conjunto visitante. El equipo dueño de casa buscó insistentemente romper el cero con 20 disparos totales, de los cuales 7 fueron a puerta, además de generar 10 tiros de esquina. Por su parte, Elche se mantuvo firme en defensa, limitando sus llegadas a solo 7 tiros y 1 remate a puerta, con 5 tiros de esquina a su favor.

El trámite se vio condicionado por las variantes implementadas por los entrenadores. En el complemento, Villarreal buscó mayor peso ofensivo con los ingresos de Georges Mikautadze, Nathan Saliba, Pape Gueye, Gerard Moreno y Nizar El Jmili Ben Hamou. Por el lado de Elche, las modificaciones con José Antonio Morente Oliva, Martim Carvalho Neto, Fer Niño y Rubén Sánchez ayudaron a sostener el empate hasta el pitazo final en un encuentro donde la falta de contundencia impidió la victoria de cualquiera de los dos lados.

Villarreal y Elche empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio Estadio de la Cerámica, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Villarreal suma 9 puntos, ubicándose en la 9 posición, mientras que Elche tiene 7 unidades, en la 18 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Villarreal y Elche en la tabla de posiciones, tras la fecha 9

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.