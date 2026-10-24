Villarreal venció 2-1 a Valencia, por la Liga de España

En un encuentro disputado el 24 de octubre de 2026 a las 13.30 en el estadio Mestalla, el Villarreal logró una victoria agónica frente al Valencia. El partido, correspondiente a la jornada 10 de la Liga de España, contó con el arbitraje de Alejandro Quintero González. A los 38 minutos, José Luis García Vayá abrió el marcador para Valencia mediante un gol de penal. Ya en la segunda mitad, la reacción del equipo visitante fue contundente: a los 69 minutos, Alex Freeman marcó el empate tras asistencia de Sergi Cardona, y finalmente, en el sexto minuto de tiempo adicionado (96'), Georges Mikautadze sentenció el triunfo con el segundo gol tras un pase de Alberto Moleiro.

Ambos equipos plantearon un esquema táctico idéntico de 4-4-2, aunque el desarrollo mostró marcadas diferencias. El ritmo del compromiso se vio alterado por la disciplina: Harvey Elliott, quien ingresó a los 70 minutos, terminó viendo la tarjeta roja por doble amonestación a los 88', mientras que Pape Gueye fue expulsado en Villarreal por conducta violenta a los 78'. Entre las sustituciones destacadas, el tempranero ingreso de Dani Raba por lesión de David Otorbi a los 14' buscó refrescar el ataque local, pero la profundidad del banco visitante terminó inclinando la balanza en el desenlace.

En cuanto a las estadísticas, el dominio de la pelota fue claramente del Villarreal, que alcanzó un 61,6% de posesión frente al 38,4% del Valencia. A pesar de tener menos tiempo el balón, el local fue más vertical, registrando 9 tiros en total con 5 a puerta, mientras que el vencedor generó 19 remates, aunque solo 3 fueron hacia el arco. En la faceta de balones detenidos, el equipo visitante también sacó ventaja con 9 corners contra 6 de su rival.

El desenlace del partido refleja la capacidad del Villarreal para insistir hasta el final pese a la inferioridad numérica sufrida tras la expulsión de Pape Gueye. Por su parte, el Valencia, que no logró capitalizar su ventaja inicial ni la superioridad numérica sobre el cierre, se queda sin puntos en una jornada donde la efectividad en el tiempo de descuento terminó dictando sentencia en Mestalla.

Villarreal venció por 2-1 a Valencia como Away, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026. Para Villarreal los goles fueron marcados por {'player_id': 'p484917', 'player_name': 'Alex, Freeman', 'minute': '69', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p484693', 'assist_player_name': 'Sergi, Cardona'} , {'player_id': 'p499209', 'player_name': 'Georges, Mikautadze', 'minute': '96', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p513956', 'assist_player_name': 'Alberto, Moleiro'} , mientras que para Valencia el gol fue marcado por {'player_id': 'p220191', 'player_name': 'José Luis, García Vayá', 'minute': '38', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Mestalla, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Valencia suma 6 puntos, ubicándose en la 19 posición, mientras que Villarreal tiene 12 unidades, en la 8 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Valencia y Villarreal en la tabla de posiciones, tras la fecha 10

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.