Vitória venció 4-0 a Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 7 de octubre de 2026 a las 20.00 en el Estádio Manoel Barradas, con el arbitraje de Edina Alves Batista. En un compromiso contundente, Vitória superó con claridad a Chapecoense. A los 18 minutos, Erick, de Arruda Serafim marcó el primer gol tras asistencia de Matheus, Martins Fogaça de Paula. Ya en la segunda mitad, a los 53 minutos, Matheus, Martins Fogaça de Paula anotó el segundo gol tras asistencia de Mateus, da Silva Duarte. Posteriormente, a los 61 minutos, Erick, de Arruda Serafim marcó el tercer gol tras asistencia de Matheus, Martins Fogaça de Paula, y finalmente, a los 74 minutos, Matheus, Martins Fogaça de Paula sentenció el 4-0 definitivo.

Desarrollo y estrategia

Ambos equipos presentaron un planteo táctico inicial basado en un sistema 4-2-3-1, aunque la ejecución de Vitória resultó notablemente más efectiva para romper las líneas defensivas de Chapecoense. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes para refrescar las formaciones: a los 66 minutos, Vitória realizó ajustes tácticos con el ingreso de Lucas, Rodrigues da Silva por Diego, Tarzia. Por parte de la visita, la desesperación por descontar llevó a mover el banco repetidamente, destacándose el ingreso de Yannick, Bolasie a los 62 minutos en lugar de Maurício, Garcez de Jesus, aunque sin lograr cambiar el destino del partido.

Análisis estadístico

El dominio de Vitória se reflejó claramente en el volumen de juego ofensivo, contabilizando 20 disparos en total, de los cuales 8 fueron a puerta, frente a los 11 tiros y 4 al arco que registró Chapecoense. Si bien la posesión estuvo repartida con un 52% para Vitória y un 48% para la visita, la contundencia en los metros finales inclinó la balanza de manera definitiva hacia el local.

Disciplina y cierre

El partido fue intensamente disputado en el aspecto físico y disciplinario. Chapecoense sufrió constantes amonestaciones, destacándose las tarjetas amarillas por faltas de Kauan, Faria Gomes y Camilo, Reijers de Oliveira, además de las sanciones por protestas hacia el árbitro. Por su parte, Vitória también sumó amonestaciones en su bloque defensivo, pero logró mantener la disciplina colectiva necesaria para sellar una victoria sólida que le permite escalar con confianza en esta jornada 29 del Brasileirao Serie A.