El Gran Fondo Argentino, una fiesta del deporte en Buenos Aires

escuchar

Se corrió el Gran Fondo Argentino y fue una fiesta para el deporte. Debajo de cada abrigo que cubría a los ciclistas, se escapaban sus amplias sonrisas por el objetivo cumplido en la competencia: fueron 45 y 90 kilómetros las distancias recorridas alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, que Gustavo Gastaldi (team Rower Arg) completó en 1h04m y Alan Etcheverry (Team Rower) en 2 horas, respectivamente.

“Tenés la autopista para correr para vos solo”, le describía un padre a su hijo mientras caminaba junto a su bicicleta rumbo al sector del tercer tiempo. “Ir por la General Paz y sentirte el único de la ciudad fue una locura”, le comentó un corredor a otro en una de las tantas rondas de amigos y compañeros de equipo de entrenamiento. Vinieron participantes desde Córdoba, San Juan y La Pampa. También desde el Sur del país, de la provincia de Buenos Aires e incluso, un gran número de corredores uruguayos.

Cómo fue el trayecto

El circuito diseñado recorrió una circunvalación de 45km. que rodea la Ciudad de Buenos Aires. El arco de largada y llegada se ubicó en Alicia M. de Justo y Macacha Güemes (Puerto Madero). Una vez que largaron, los ciclistas circularon por Alicia M. de Justo (en dirección norte) y empalmaron con la autopista IIlia primero y la Avenida Cantilo después. Siguieron rodando por los carriles de tránsito liviano de la Av. General Paz hasta llegar a la intersección con la Autopista Perito Moreno. Allí, subieron a la autopista y continuaron pedaleando la autopista 25 de Mayo, siempre en dirección hacia el centro. Al final del trayecto se dividieron los pelotones: los competidores del Medio Fondo salieron en la avenida Ingeniero Huergo y transitaron por Av. Alicia M. de Justo hasta el arco de llegada, mientras que los ciclistas del Gran Fondo ingresaron al Paseo del Bajo y dieron una vuelta más al circuito para completar una distancia total de 90 km.

El Gran Fondo Argentino fue una carrera que sentará un precedente, con 2300 corredores inscriptos, 150 voluntarios y un número similar de policías involucrados. Una organización que pensó y calibró cada uno de los detalles para su prueba debut, y que la madrugada de este domingo, dio su primer paso en una cita que conquistó a los corredores de bicicletas.

“Buscamos asentarnos como una fecha dentro del calendario de carreras top en el país. Tener la posibilidad de correr en Buenos Aires es algo único, que nunca se había hecho de esta manera, y poder lograrlo con semejante convocatoria y calidad es impresionante. Muchos corredores buscaban tener la chance de correr en su ciudad. En bici es muy común y tradición correr en otras provincias, pero correr en Buenos Aires, es una oportunidad única”, explicó Gabriela Castillo, una de las organizadoras.

Una de las modalidades de la prueba ciclística Alejandro Guyot - LA NACION

A las seis y media de la mañana, el frío pareció no importar. El riguroso factor climático, con temperaturas de 2 grados, quedó como una anécdota por los corredores que se acercaron a Puerto Madero para largar. No hubo viento, lo que permitió una carrera rápida, limpia y que los pelotones marcharan seguros. ¿Accidentes de importancia? No hubo. Solo algunas caídas, roturas de llantas y algún rasguño. Nada mayor, según apuntó la organización.

Los primeros en cruzar el arco fueron los corredores de 45 kilómetros. Gustavo Gastaldi (team Rower Arg) 1h04m, Martín Darre 1h07m y Gastón Connio 1h11m, resultaron los tres primeros entre los hombres. En cuanto a las mujeres, ocuparon el podio Clarisa Torra y Mariana Saravia (1h18m) y Samanta Romero en 1h19m. Mientras que para el Fondo de los 90 kilómetros, lideraron Alan Etcheverry, de Team Rower, en 2h07m; Pablo Rey, de Team KTM, en 2h07, y Ariel Cuello, de Team Italiana 2h07m. María Agustina Fernández de Team KTM. en 2h20m52s, Kim Davies, de Team MB Couching Deportivo,en 2h20m58s y María Belén Algorta Gilardoni de Team MB Couching, en 2h21m00s fueron los registros entre las damas para esa categoría.

El Gran Fondo tuvo como objetivo "promover la bicicleta como medio para el bienestar y afianzar a la ciudad como un referente internacional del deporte" Alejandro Guyot - LA NACION

Además, toda la carrera tuvo un costado solidario que impactó de manera positiva. Por un lado, todo lo recaudado por las inscripciones fue donado a la Fundación Racing Club y el Ejercito de Salvación. Y, por otro lado, se realizó una acción social esta madrugada en la que todos los corredores fueorn invitados a llegar a la largada con un abrigo que quisiera donar. Lo tenían puesto para cubrirse del frío, y, al momento de largar, lo dejaban a un costado y allí los voluntarios los recogían para las ONG. Una acción típica de las carreras major de la categoría.

Temas Ciclismo