Emiliano Contreras: la historia del campeón panamericano de ruta que casi se dedica al fútbol

SAN JUAN.- Los aplausos lo siguieron desde Albardón hasta Chimbas. Rompieron el silencio en las calles soleadas con olor a siesta cuyana. Se enredaron en su pedaleo los gritos afónicos de changos y viejos. En Rivadavia, el zonda, Ullum, Punta Negra. Y Emiliano José Contreras no los defraudó. Con total autoridad, se adjudicó en su tierra, San Juan, la medalla de oro de la prueba en línea de la categoría elite del 36° Campeonato Panamericano de ciclismo de ruta organizado por la COPACI. Sin dudas, un hecho histórico para el ciclismo sanjuanino.

A los 27 años, Contreras entró en la historia del ciclismo argentino como el tercer competidor nacional en ganar una medalla de oro en los Campeonatos Panamericanos de Ruta. En 1980, Eduardo Trillini se consagró en Santiago de Chile, y en 2012, Maximiliano Richeze lo logró en el panamericano que se corrió en Mar del Plata. Además, Contreras se convirtió en el primer ciclista sanjuanino en consagrarse en la prueba de pelotón de la categoría Élite en Ruta. Dato sorprendente si se tiene en cuenta la tradición ciclística y los nombres importantes que aportó San Juan a la historia de este deporte en nuestro país.

Nacido en el departamento de Pocitos, Contreras es un fiel representante del ciclismo sanjuanino, siempre tan pródigo en figuras versátiles que escribieron las páginas más gloriosas del deporte de las bicicletas. Pese a su edad, ya es un corredor experimentado, que acumula varios triunfos corriendo para el equipo Continental Chimba Te Quiero y fue campeón nacional sub 23 de pelotón y contrarreloj, en 2015. Además, viene de obtener el campeonato argentino de ruta, hace apenas cuatro semanas. “Esto es un sueño. Y lo logré gracias al apoyo de mi familia y la confianza mis compañeros”, expresó Contreras, que apenas cruzó la meta y se bajó de la bicicleta buscó a su esposa Paula y a sus dos pequeñas hijas, Valentina (4) y Delfina (2), para fundirse en un emocionante abrazo.

Claro que, detrás de esas lagrimas, hubo motivos muchos más profundos que la emoción del logro histórico y esa medalla de oro que reluce en el pecho. Su presente de éxitos y reconocimientos está ligado a un pasado reciente duro. Sobre todo, en la época de la pandemia, donde puso en jaque sus sueños en el ciclismo por la necesidad de salir a trabajar para poder comer. “En plena pandemia la pasamos muy mal y abandoné temporariamente el ciclismo”, admitió el nuevo campeón panamericano, que por esa época llegó a pesar casi 100 kilos y supo ganarse la vida como albañil.

Contreras se alzó con el triunfo en la prueba más importante de certamen, después de recorrer los 194 kilómetros del trazado que abordó los departamentos de Albardón, Chimbas, Zonda, Ullum y concluyó en el autódromo internacional de Villucum, en las afueras de la capital cuyana. El tiempo empleado por el argentino fue de 4h33m31s y logró imponerse en el sprint final al representante de Ecuador, Leónidas Novoa, que se quedó con medalla de plata, y al uruguayo Sixto Núñez, que obtuvo el bronce.

“Pasan muchas cosas por mi cabeza y me salen pocas palabras para describir lo que siento. No solo por mí, sino por toda la gente que estuvo a la vera del camino apoyándonos. El aliento de ellos fue fundamental. Porque cuando Omar Contreras (el técnico) me dijo que se la jugaban por mí, miré al costado y saqué fuerzas para ponerme a rueda del ecuatoriano y llegar al sprint final con posibilidades”, analizó Emiliano, quien le reconoció a su primo Nicolás Tivani el armado de la estrategia para convertirse en campeón. “Se llevó todas las marcas y dejó todo para la Selección”, dijo.

Emiliano Contreras, campeón panamericano de ciclismo de ruta Bill Torres / Globesport

El Gringo, como lo llaman sus pares de selección, se inició el ciclismo a los siete años por obra y gracia de su papá José, que fue ciclista y llegó a ganar la tradicional vuelta de Cuyo. Sin embargo, sus buenas condiciones futbolística lo llevaron a abandonar la bicicleta por unos años y a probar suerte con la pelota y los botines. Rosario Central y Argentinos Juniors lo tentaron para emigrar de casa, pero la negativa de su madre Liliana lo convenció que debía seguir el legado de papá y no el de sus hermanos Emanuel y Jonathan, quienes juegan en la primera de la liga sanjuanina. “Yo seguí a mi viejo a y mis primos, Gerardo y Nicolás Tivani”, admite Emiliano.

Hay un nuevo amanecer en el ciclismo argentino de ruta. Una corriente esperanzadora de futuro grande. Hay caminos y paisajes asaltados masivamente por el tintineo de pedales y cadenas. Recuerdos vivos de otrora y un nombre nuevo inscrito en su rica historia de logros y medalla: Emiliano José Contreras, el joven a quien la pandemia casi le corta los sueños de grandeza y hoy todo San Juan lo considera su nuevo héroe ciclístico.