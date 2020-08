La presentación de los equipos, antes de la primera jornada de las 23 que abarcará la carrera (21 etapas y dos días de descanso). Fuente: Reuters

Nada atenta contra su historia. Sin embargo, corren tiempos de renovación de experiencias. En una fecha inédita, algo alejada de los sofocantes calores europeos de junio/julio y entre la amenaza de los rebrotes de coronavirus, el tradicional Tour de Francia comenzará este sábado en Niza una realización especial, en medio de estrictas medidas sanitarias y muchos interrogantes deportivos. Con algunos cambios organizativos, el gran desafío de los 176 pedalistas que participarán en la Grande Boucle, más allá de dosificar esfuerzos, será sobrellevar el temor de contraer el virus y de quedar excluidos de la prueba antes de arribar a los Campos Elíseos, de Paris, el 20 de septiembre.

Dispuesta a salvar el mayor cimiento económico del ciclismo mundial, ASO, la empresa organizadora, afronta unos de sus retos más importantes: organizar un Tour en medio de una pandemia. Que la prueba no consiguiere llegar a salvo al adoquinado bulevar de Champs Élysées atizaría la duda y reviviría la polémica sobre si es aconsejable escenificar otras competiciones deportivas en estas circunstancias. "Es un Tour diferente, en una situación completamente particular. Pero no dejará de ser una fiesta", anticipó su director, Christian Prudhomme, que fue blanco de críticas por su insistencia en garantizar la carrera luego de que tres de las más grandes citas deportivas del año, como Wimbledon, la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos de Tokio, fueran postergadas para 2021.

Niza es el punto de partida en el Tour 2020; habitualmente, la carrera comienza en otro país, pero en el año del coronavirus se desarrollará complemente en Francia. Crédito: DPA

El Tour 2020 tendrá una longitud de 3470 kilómetros y, a diferencia de lo que viene siendo habitual, comenzará en territorio francés, y se desarrollará integramente en el país. En el trayecto, los corredores de los 22 equipos atravesarán seis regiones en 21 etapas, una por día, con dos jornadas de descanso; la segunda será el 14 de julio, día nacional de Francia. Nueve (42,8%) de los tramos transcurrirán en terreno llano, tres (14,2%) serán de relieve y ocho (38%) se desarrollarán en montañas; en el penúltimo segmento (4,7%), entre Lure y La Planche des Belles Filles, se realizará la única prueba contrarreloj en versión individual. Serán tres semanas apasionantes de ciclismo con varias figuras en pugna por quedarse con el maillot amarillo que en 2019 lució en el podio el joven escalador colombiano Egan Bernal, del poderoso equipo Ineos.

Egan Bernal, defensor del cetro, que en 2019 se convirtió en el primer colombiano campeón de la prueba de ciclismo más importante del planeta.

Con un calendario comprimido por las circunstancias, la mayoría de los ciclistas llega al límite físicamente. Sobre todo, los que pasaron varios meses preparándose en bicicletas fijas sobre rodillos y que en las últimas semanas acumularon esfuerzos en pruebas clásicas, como Milán-San Remo, Giro de Lombardía, Vuelta de Polonia, Vuelta a Burgos, Strade Bianche y Criterium de Dauphiné. La adaptación fisiológica, el clima seco y los planes especiales de entrenamiento son factores que pueden desembocar en hechos inesperados y provocar sorpresas en la clasificación.

En plena época de jóvenes apariciones, los favoritos son Bernal y sus compatriotas Nairo Quintana (Erkea) y Miguel Ángel López (Astana), los eslovenos Primoz Roglic (Jumbo Visma) y Tadej Pogacar (EUA), el neerlandés Tom Dumoulin (Jumbo Visma) y la esperanza local Thibaut Pinot. Las ausencias más notorias son las del joven belga Remco Evenepoel, que sufrió un duro accidente en el Giro de Lombardía; el británico Chris Froome, triple campeón del Tour, y Geraint Thomas, ganador en 2018. Tampoco participarán los argentinos Maximiliano Richeze (EUA) y Eduardo Sepúlveda (Movistar), que tienen por objetivo el Giro de Italia (3 al 25 de octubre).

El esloveno Primoz Roglic, uno de los favoritos, con barbijo en la preparación. Fuente: Reuters

La máxima prueba ciclística repartirá en 2020 entre los corredores 2.293.000 euros en premios. El campeón se llevará 500.000, mientras que los ganadores de las clasificaciones secundarias embolsarán 50.000 (mejor equipo), 25.000 (puntos), 25.000 (montaña) y 20.000 (joven). Por triunfar en una etapa, un ciclista obtendrá 11.000 euros.

El Tour de Francia fue creado en 2003. En sus 106 versiones registra 36 éxitos franceses, 18 belgas, 12 españoles, 10 italianos, 6 británicos, 5 luxemburgueses, 3 estadounidenses, 2 neerlandeses, 2 suizos, 1 alemán, 1 australiano, 1 danés, 1 colombiano y 1 irlandés.

Más allá de las cuestiones deportivas y económicas, a los organizadores les genera incertidumbre el comportamiento del público ante el paso del pelotón por algunos lugares estratégicos del recorrido. Si bien se invirtió mucho dinero en campañas de comunicación y en personal de seguridad, mucho del éxito en el respeto a las normas sanitarias depende de la responsabilidad de los espectadores, que deberán usar mascarillas en las largadas de etapas y en las metas. Los corredores estarán apartados salvo al salir a la ruta, y tendrán prohibido acceder a los pedidos de autógrafos y fotos.

Los equipos salieron a la ruta para entrenarse. Crédito: DPA

El protocolo sanitario del Tour menciona que serán expulsados los equipos si dos o más de sus corredores o empleados dan positivo de coronavirus o muestran síntomas evidentes de Covid-19 durante siete días. La amenaza de expulsión asusta a los corredores y directores de equipos, temerosos no sólo de contagios, sino también de la fiabilidad de las pruebas. "Normalmente nos gusta mucho que nos alienten, pero ahora no es el momento. Espero la que gente se comporte", comentó Tom Dumoulin.

El final de la "Grand Boucle" se da en la avenida de los Campos Elíseos, de París: será todo un desafío que los equipos lleguen sin bajas por coronavirus a la definición. Crédito: DPA

La serie de carreras cortas que se desarrollaron en territorio francés durante agosto fueron un banco de pruebas para los protocolos sanitarios que aplicará desde este sábado el Tour ante el evidente riesgo mayúsculo de contagios. Sin embargo, tanto en Occitanie como en L'Ain y en Dauphiné algunos aficionados se atrevieron arengar a los pedalistas sin usar máscaras ni resguardar la distancia social. Asumido el riesgo, con un virus que está lejos de ser controlado y está en pleno rebrote en el país, el peculiar Tour de Francia 2020 concentra las miradas del mundo del deporte.

