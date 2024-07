José “Maligno” Torres, en los Juegos Olímpicos 2024: el cordobés avanzó a la final del BMX freestyle

Escuchar

PARIS.- Entre los 136 atletas argentinos en los Juegos Olímpicos París 2024, hay un apodo que llama la atención, que causa curiosidad. No mucha gente estaba al tanto del “Maligno”, hasta hoy. ¿Quién es? Se trata de José “Maligno” Torres Gil, un cordobés con un físico de hierro y temperamento a toda prueba que voló por el aire con su bicicleta para avanzar este martes a la definición del BMX freestyle. Sus números fueron impecables: logró un puntaje de 86.66 y este miércoles participará de la lucha por las medallas. Así las cosas, la Argentina tiene un nuevo finalista, como sucedió con Julián Gutiérrez en el tiro rifle 10m y Matías Dell Olio en el skateboarding, que no pudieron alcanzar el podio.

“Estoy muy contento. Entrar en la final era lo más difícil para mí. Eran dos rondas y sentía que no podía fallar, pero hice lo que tenía que hacer”, contó el cordobés a TyC Sports. Además, habló de su rendimiento en las preliminares: “Dentro de todo anduve bien, pero sé que puedo estar mejor. Estoy con un problema respiratorio y lo estoy viendo con los médicos, pero no me puedo quejar: me siento preparado en sí”, aseguró el atleta de 29 años, que sufrió varios golpes en los entrenamientos, aunque hará todo para llegar en condiciones.

Quebrado y operado, pero irrompible

“Tuve muchas lesiones. Cuando quedé inconsciente después de golpearme no fue tan grave porque no te acordás nada, jaja. Tengo todo el lado izquierdo del cuerpo quebrado y operado, pero por suerte todo tiene titanio y en los escáneres de los aeropuertos no tengo problemas. En cambio, hay compañeros que tienen implantes de acero inoxidable y siempre los están frenando, revisando y tienen que explicar por qué tienen un fierro ahí adentro. Yo paso directo, jaja”, dice el “Maligno”.

Torres nació hace 29 años en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde sus padres argentinos trabajaban. Sin embargo, desde los diez años se formó en el barrio Urca, en la ciudad de Córdoba. Fue a los catorce cuando descubrió esta rama del ciclismo, de casualidad, en el Parque de las Naciones, a pocas cuadras de su casa. “Estábamos con mi hermano mellizo (Francisco) pateando la pelota ahí, porque los clubes de fútbol estaban de vacaciones y a lo lejos vimos que había muchos chicos saltando en bici y en skate. Nos acercamos y cuando uno hizo una prueba girando de cabeza, que se llama flair, nos generó una gran atracción y adrenalina. Nos generó mucha intriga. Le pedimos prestada la bicicleta y ahí empezó todo… no hubo vuelta atrás”, describe el Maligno, como le gusta que lo llamen. El apodo, según le contó a LA NACION, es por razones combinadas: se lo ganó por la malicia que tiene para hacer bromas y por “la forma agresiva de montar la bicicleta”.

El "Maligno" Torres, en la pista de entrenamiento en Córdoba, con LA NACION: será uno de los 136 atletas argentinos que competirán en París 2024 Sebastián Salguero

Desarrollado entre los adolescentes de California en los ‘70, el BMX freestyle no dejó de crecer en popularidad y se sumó a los programas de deportes extremos. Claro que la explosión se produjo en los 2000, en los X Games de los Estados Unidos, famosa competencia de gran exposición mediática y muy patrocinada. Ser parte del show era impensado para Torres, hasta que en 2018 se le cumplió… “No es fácil lograr una invitación. Es un lugar muy mediático, un show gigante, en el que están viendo todos los patrocinadores. Hacemos un show para la gente, pero hay mucho en juego; interiormente estamos compitiendo a full y los sponsors se están midiendo las cabezas para ver quién tiene más medallas, sobre todo los energizantes. Es algo muy grande”, relata Torres, medalla dorada en los Simple Session 2018 (competencia internacional en Estonia), en los Odesur 2022 y en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Claro que el mayor reconocimiento lo logró, probablemente, en julio de 2023, cuando se encumbró como el primer argentino en obtener la medalla de oro en BMX en los X Games.

Torres, en las alturas: "En ciertos trucos corrés riesgos, dicen que estamos locos, pero no hubiera elegido este deporte si tuviera miedo" Sebastián Salguero

“A los X Games me invitaron por primera vez en 2018, a una clasificación. Salí segundo y entré en la competencia principal, pero me quebré y no pude seguir”, sonríe. “En 2019 entré directo. Y ganar la medalla de oro, el año pasado, no lo esperaba. Incluso se ve en los videos: iba primero y no sabía, porque entre el show, el espectáculo, el volumen alto… no entendía mucho. En un momento se frenó todo, me empezaron a felicitar, pensé que estaría en el podio, pero se me acercó la cámara gigantesca de los X Games y me di cuenta de que había ganado. Pensé que no era real. Es el lugar en el que se buscan las nuevas estrellas, en el que el segundo de publicidad en la TV sale muy caro”, narra Torres, que se ganó un lugar en París 2024 por su tarea en el Mundial de Glasgow 2023, en el que salió noveno. “Ser olímpico es lo más grande que puede tener un deportista -añade-. Venía muy bien posicionado para Tokio 2020 y me lesioné, en tres competencias puntuables no pude estar y quedé afuera. Haber entrado ahora es un sueño. Es una locura lo que me está sucediendo”.

La rutina con la que descolló en los X Games 2023

El Maligno compite en un deporte de alto riesgo, en el que se lo califica por la dificultad de los trucos, la altura de los saltos, la creatividad, la técnica… Está expuesto a los golpes. ¿No tiene temor? “Obviamente que lo pienso, pero con mi hermano siempre tuvimos seguridad. Hay rampas específicas para entrenar, que son más cómodas, en las que te caes y no te golpeas tanto, pero nosotros no las tenemos, entonces siempre fuimos a lo seguro. En ciertos trucos corrés riesgos, algunos dicen que estamos locos, pero no hubiera elegido este deporte si tuviera miedo. Cuando tengo que probar un truco nuevo, que me causa un poco de temor, intento convencerme primero. A las tres horas, a los dos días o a la semana, lo voy a probar igual, así que me mentalizo, me concentro. Voy y me lanzo igual… que tenga lo que tenga que salir”, apunta Torres. Cuando está en la Argentina se entrena en su ciudad, en las rampas del Polo Deportivo Kempes que, además, llevan su nombre: “Capaz que en estos días viajo a un parque de entrenamiento en Costa Rica para escaparle al frío. Pierdo mucho tiempo de entrenamiento porque, si bien nuestra rampa es muy buena, no es techada. Ojalá que en el futuro el gobierno de Córdoba nos ayude a techarla, así podemos practicar con viento, lluvia, frío…”.

Existe una amplia variedad de rampas y circuitos, y algunos riders tienen más facilidades que otros para adaptarse. “Nosotros sólo tenemos una pista, que es la mejor del país, donde se entrena la selección, pero es una sola. Es difícil adaptarse a las variedades que hay afuera. Los del exterior están más acostumbrados a probar el truco por primera vez saltando a goma espuma, donde no te lesionás. Después pasan a una rampa que tiene un colchón y arriba un plástico para amortiguar el golpe. Luego pasan a la madera y, recién a lo último, al cemento. Entonces, hay un proceso grande en el que evitás el riesgo de las lesiones. Nosotros vamos al cemento directo”, explica Torres.

Cae la tarde en el Polo Deportivo Kempes, de Córdoba, mientras José "Maligno" Torres piensa su rutina de entrenamiento Sebastián Salguero

En París 2024, la prueba de BMX freestyle se realiza en un escenario abierto en la Place de la Concorde, donde nace la avenida Champs-Élysées. Esta suerte de rama acrobática del ciclismo BMX Racing compartirá la sede urbana con las competencias de breaking, skateboarding y baloncesto 3x3, deportes que buscan atraer a un nuevo público a los Juegos Olímpicos.

“En los Juegos somos doce atletas y ocho entran las finales. ¿Qué califica el jurado? Todo. Pero por el momento siempre va a ser una desventaja la puntuación porque es un deporte netamente de apreciación, los trucos no tienen puntajes; se califica la dificultad, la altura, el uso de la pista, la prolijidad, la perfección del atleta, la originalidad, la extensión del truco… Son tantas variables que al jurado se le pueden perder. A veces salís de una competencia creyendo que te fue increíble y después te destruyen. Es difícil pelear contra eso también. Ojalá cada truco tuviera un puntaje”.

Expuesto a fuertes golpes y lesiones

Las bicicletas de freestyle que utilizan los profesionales son todas más o menos similares, pero durante las pruebas la diferencia está en los frenos: algunos competidores los utilizan; otros, como el Maligno, no. “Es elección de cada uno. El freno, a la hora de hacer un truco en el aire, te salva porque te estabiliza la bici y cuando caes con la rueda al apretar el freno te salvás de irte de espalda. Pero no tener freno te hace mantener una fluidez diferente. Con freno se ve más robótico. A mí me gusta sin freno. Si voy a saltar una rampa ya no hay chances de desanimarme… jaja”, dice Torres, con simpatía. Luego de París 2024 tiene un anhelo: recorrer los colegios con la bicicleta para “hacer shows” y difundir su deporte para que cada vez más jóvenes lo practiquen. Nada lo detiene.