Ramón Díaz fue despedido de Corinthians, a menos de un mes de ganar el Campeonato Paulista

Este jueves, Corinthians comunicó en las redes sociales que Ramón Díaz dejó de ser el entrenador del equipo de primera división después de la derrota por 2-0 ante Fluminense en la noche del miércoles, por la cuarta fecha del Brasileirão.

La entidad paulista escribió: “Se anuncia la salida de Ramón Díaz de su cargo como entrenador. También abandonan el club sus asistentes Emiliano Díaz, Bruno Urribarri y Osmar Ferreyra, así como el preparador físico Diego Pereira”. Esto sucede tres semanas después de que lograra el Campeonato Paulista, en el que derrotó en la final a Palmeiras.

Ramón Díaz, junto a su hijo Emiliano, en un ciclo al frente de Corinthians que se convirtió en una montaña rusa de sensaciones en poco tiempo. Leandro Amorim

Díaz llegó a Corinthians en julio pasado y ahora todavía estaba fresca la consagración del Timão en el último certamen. Sin embargo, todo se precipitó luego de que bajara el nivel futbolístico de manera considerable, acumulara apenas 4 puntos de los 12 en juego en el Brasileirão y quedara pronto en una situación incómoda en la Copa Sudamericana, con una unidad en dos encuentros, que incluyeron una derrota frente a Huracán (2-1) como local.

“La junta de fútbol agradece a los profesionales por sus servicios y les desea éxito en el futuro. Corinthians, a través de su ejecutivo de fútbol Fabinho Soldado, no se contactó con ningún otro entrenador antes de la decisión de salir de Ramón Díaz. Por eso, Orlando Ribeiro, director técnico del sub 20 de Corinthians, dirigirá el entrenamiento del equipo principal este viernes”, señaló el club.

Esa mención, de manera indirecta, sale al cruce de los trascendidos referidos a que Corinthians ya había estado en contacto antes del juego contra Fluminense con Dorival Júnior, despedido hace unas semanas de la selección de Brasil. Queda por ver los pasos por seguir por la directiva tras la salida del riojano.

El clima interno parecía algo desbordado. Un ejemplo estuvo en recientes declaraciones del neerlandés Memphis Depay, una de las figuras del plantel, que hizo público su malestar con el cuerpo técnico. “Tenemos que mejorar. ¿Y cómo estamos mejorando? Creo que debemos analizar críticamente lo que está pasando, ver qué podemos hacer mejor durante los partidos. No se puede simplemente decir que el equipo no corre o que no quiere ganar. Para mí, eso es una tontería. El fútbol no se trata de eso, al menos desde mi punto de vista... Llegué acá hace seis meses. ¿Ustedes creen que el equipo está progresando? ¿O solo están mirando los resultados? Quiero saber eso. ¿Estamos mirando a Corinthians solo si gana el partido o están viendo progreso? Porque yo tengo mis dudas”, enfatizó el atacante.

Y agregó: “Si miramos cómo estamos posicionados a veces, lo abierto que está el equipo, con líneas separadas por 50 metros... Para mí, eso no es fútbol. No se puede mantener una alta intensidad durante 90 minutos si no se está compacto como equipo. Y tenemos que estudiar el juego si realmente queremos crecer”.

Resumen de Corinthians 0 vs. Fluminense 2

Gols da excelente vitória Tricolor em São Paulo: Corinthians 0-2 Fluminense. Narrei no @canalpremiere. pic.twitter.com/XtRaSkyj4U — Paulo Andrade (@_paulo_andrade_) April 17, 2025

Díaz había estado pidiendo refuerzos en forma repetida, pero el único que llegó este año fue el lateral izquierdo argentino Fabrizio Angileri, incorporado sin costo tras su paso por Getafe, de España. Pese al título de campeón, el entrenador parecía no tener respaldo como para que le cumplieran más pedidos. Eso se reflejó en la cancha.

Díaz estuvo al frente durante 61 partidos, en los que registró 30 victorias, 16 empates y 13 derrotas. Corinthians debe jugar por la quinta fecha del Brasileirão este sábado, como local ante Sport Recife, que está último, y tiene un partido determinante para su futuro en la Sudamericana el jueves próximo, en la misma cancha, frente a Racing, de Uruguay, por el grupo C. El líder de la zona, con 6 puntos, es Huracán, que recibirá a América, de Colombia.

LA NACION