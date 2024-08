Juegos Olímpicos París 2024: la conducta antideportiva por la que fue desclasificado el equipo de ciclismo neerlandés

Escuchar

Una situación insólita se vivió la final de la prueba Madison de ciclismo masculino, en los Juegos Olímpicos París 2024, en la cual quedó Portugal en lo más alto del podio, por encima de Italia y Dinamarca. En el Velódromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines un competidor neerlandés hizo caer a un rival británico, y el equipo de Países Bajos fue marginado de la competencia.

Restaban 40 vueltas para de la final de Madison, sobre las 200 pautadas (con 20 de sprint). Cuando Jan Willem Van Schip pasó por al lado de Oliver Wood, de Gran Bretaña, el neerlandés le tiró un cabezazo, le pegó con su casco y desestabilizó al británico, que terminó en el suelo. De inmediato Wood se levantó, pero muy dolorido, y fue atendido por personal médico. Su estado requirió una evaluación de conmoción cerebral en la pista antes de que se le permitiera continuar la carrera de 50 kilómetros.

DESCALIFICADOS POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA 🙄🇳🇱🚴



Los jueces debieron confirmar mediante las repeticiones de televisión si el contacto había sido ex profeso. En efecto, interpretaron que había sido intencional, y eso desembocó en la descalificación a la pareja de Países Bajos, basándose en el punto 8.1 del artículo 3. “Conducta impropia y comportamiento que pone en peligro a otro corredor (golpe con el casco). Descalificación al equipo”, informaron las autoridades. Además, Van Schip recibió un castigo de 1000 francos suizos, equivalentes a alrededor de 1100 dólares.

Oliver Wood, de Gran Bretaña, yace después del cabezazo de Van Schip; quedó muy dolorido en una rodilla, pero siguió en la carrera y terminó noveno con su compañero. David Davies - PA Wire

“Me golpeó muy fuerte. Me sentí como un muñeco de pruebas de choque. Es un poco diferente cuando te golpean por detrás; no lo ves venir. Estoy tratando de recuperar el aliento. No tengo ni idea, absolutamente ninguna idea. Lo único que sé es que el piloto más grande de la pista me golpeó muy fuerte por detrás. Me siento como si me hubiera dado por detrás un camión. Eso es todo”, expresó Wood, luego de finalizar noveno con su compañero, Mark Stewart..Y agregó: “No sé lo que ha hecho, pero me duele mucho la rodilla. Me golpeó muy fuerte. Me sentí como un muñeco de pruebas, pero estoy bien, sobreviviré. Sobreviviré y lucharé un día más”.

Yoeri Havik y Jan Willem Van Schip, la pareja neerlandesa que fue marginada por la conducta antideportiva del segundo. SEBASTIEN BOZON - AFP

Si bien el accidente fue dramático, tuvo poco impacto en las posibilidades de medalla de la pareja británica, que estaba muy lejos del podio en el desarrollo de las 200 vueltas. La Madison, o americana, es la especialidad en la que se coronaron campeones olímpicos en Pekín 2008 los argentinos Juan Curuchet y Walter Pérez.

