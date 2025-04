Dibu Martínez tuvo atajadas claves y Aston Villa terminó goleando a Southampton en la Premier League

Aston Villa vive y disfruta de una época que hacía muchos años no vivía. Protagonista tanto en la liga como en la Champions League, el equipo de Birmingham transcurre días soñados. Este sábado, con la valiosa resistencia de Dibu Martínez en el arco, el conjunto dirigido por Unai Emery tuvo esfuerzo exta para superar como visitante al peor equipo de la Premier League. Sin embargo, pasados algunos sofocones, aparecieron sus figuras en el tramo final del encuentro para golear por 3 a 0 a Southampton y seguir entreverado en los puestos superiores de la tabla.

Dibu apareció en momentos claves. En el primer tiempo, con el partido aún sin goles, le truncó el grito a Cameron Archer: se hizo grande en el primer palo y le tapó todo el arco al delantero, que había quedado mano a mano.

¡Primera intervención de Dibu Martínez para evitar el 1-0 de Southampton!



Aston Villa no encontraba los caminos para lastimar y Emery pateó el tablero promediando el segundo tiempo. Mandó a la cancha a Ollie Watkins, un habitual titular que perdió terreno en los últimos partidos. Y el delantero inglés no defraudó. Entró con hambre y en una de las primeras intervenciones, recibió una falta dentro del área. Penal que Asensio no pudo concretar: Ramsdale se lo atajó magistralmente.

El visitante siguió yendo y otra vez fue protagonista Watkins, que tocó de primera y con maestría un sensacional pase lejano de Thielemans para derrotar a Aaron Ramsdale. Golazo.

Aston Villa se mantiene expectante en la Premier League y espera dar vuelta la serie con PSG en la Champions Andrew Matthews - PA Wire

El 1-0 abrió el panorama para el visitante, aunque no lo privó de algún otro susto. Como ese bombazo de afuera del área del portugués Mateus Fernandes.

Pero los de Birmingham retomaron las riendas y lastimaron dos veces más. Primero, Donyell Malen cruzó un remate y puso el 2 a 0. Luego, otro penal. Y nuevamente Asensio se hizo cargo, como para tomarse desquite de la oportunidad fallada. Pero otra vez apareció Ramsdale para decirle que no al español. Sin embargo, el rebote del arquero fue largo y McGinn llegó antes que nadie para empujar la pelota a la red. El 3 a 0 fue inamovible.

Aunque no brilló, Aston Villa tomó algo de impulso con este triunfo, luego de la dura derrota en la ida de los cuartos de final de la Champions League, ante PSG, por 3 a 1, en París. Los de Dibu se mantienen en el quinto puesto, con 54 puntos, uno por debajo de Manchester City, que este sábado dio vuelta un partido complicado ante Crystal Palace (perdía 0-2) y terminó goleando 5-2. En la cima, con 73 puntos, está cómodo Liverpool, que este domingo recibe a West Ham.

LA NACION