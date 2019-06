Messi, en el centro del festejo. Una escena de un entrenamiento de la selección, en Ezeiza. Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

La realización número 46 de la Copa América, que se jugará en Brasil, se pondrá en marcha el viernes 14 de junio y los 12 seleccionados participantes ya tienen a sus 23 figuras definidas para afrontar el torneo de fútbol más antiguo del mundo a nivel de selecciones.

Los tres grupos están confirmados con días y horarios de partidos. En esta oportunidad serán seis las sedes que dispondrá Brasil para la disputa del trofeo continental que le dará lugar al ganador a representar a Sudamérica en la Copa Confederaciones de 2021, que aún no cuenta con un país organizador.

En el partido inaugural, la selección anfitriona se enfrentará con Bolivia, en el mítico Morumbí de San Pablo. Por su parte, el debut del seleccionado argentino será ante Colombia el sábado 15 de junio a las 19, en el Estadio Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía. El 19 a las 21.30 se enfrentará con Paraguay, en Belo Horizonte, y el 23 lo hará con Qatar, en Porto Alegre.

¿Cómo seguiría el camino de la Argentina en caso de avanzar? Si termina primero jugará el 28 de junio, a las 20, en San Pablo. Si concluye 2° participará el mismo día, a las 16, en Río de Janeiro. Y si consigue una plaza como tercero, tendrá su partido un día antes, el 27 de junio, desde las 21.30.

A pocos días del comienzo de la competición continental estos son algunos números y datos llamativos que dejará la Copa América 2019.

Jugadores, Ligas y equipos

276: son todos los jugadores que estarán presentes en la Copa.

166: la cantidad de clubes en el mundo que aportan jugadores al torneo.

28: los futbolistas pertenecientes a la Liga de México, la que más jugadores aporta.

10: los jugadores que pertenecen al Al Sadd, de Qatar. Es el equipo que tendrá más jugadores participando en la Copa. En el equipo qatarí jugó hasta su retiro el exBarcelona Xavi Hernández y que días atrás ya asumió como entrenador.

104: es la cantidad de jugadores que se desempeñan en 13 diferentes ligas de Europa y dirán presentes en la Copa América

129: son los futbolistas que aporta el fútbol del continente americano con 12 ligas diferentes. En este caso son las 10 de Sudamérica sumadas a México y a Estados Unidos.

31: Es la cantidad de ligas a nivel mundial que presentan jugadores en las 12 selecciones.

La lista de Argentina en la Copa

Arqueros: Esteban Andrada (Boca), Franco Armani (River) y Agustín Marchesín (América de México).

Defensores: Renzo Saravia (Racing), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Manchester City), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Ajax), Juan Foyth (Tottenham), Marcos Acuña (Sporting Lisboa) y Milton Casco (River).

Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (América de México), Guido Pizarro (Tigres), Roberto Pereyra (Watford), Giovani Lo Celso (Betis), Rodrigo De Paul (Udinese) y Ángel Di María (PSG).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Juventus) y Matías Suárez (River).

19 de los convocados por Scaloni juegan en ligas extranjeras, repartidos entre siete países (México, Italia, Inglaterra, España, Holanda, Francia y Portugal).

3: Son los clubes argentinos que aportan figuras a la Copa (Boca, River y Racing)

5: Son los argentinos nacionalizados que disputarán la Copa para otras selecciones. (En Chile, Gabriel Arias y Pablo Hernández; en Paraguay, Santiago Arzamendia y Juan Iturbe, y en Uruguay, Fernando Muslera )

Las edades

18 años recién cumplidos tiene Takefusa Kubo, que será el jugador más joven en participar de esta edición. Conocido como "el Messi japonés" y actualmente en el F. C. Tokyo de la J1 League de Japón, es pretendido por clubes como el PSG, Real Madrid y Manchester City.

Así juega "el Messi Japonés"

Así juega "el Messi Japonés" - Fuente: SportVideosMM 04:15

36 años de edad tiene Eiji Kawashima, arquero del seleccionado nipón, que será el jugador más longevo en jugar la Copa.

Japón será la selección más joven con un promedio de 22,30 años de edad.

Chile será el seleccionado más longevo del torneo con un promedio de 28,34 años de edad.

26,45% es el promedio de años de edad de todos los jugadores de la Copa.

Sedes y curiosidades

6 son las sedes en las que se jugará la Copa: Maracaná (Río de Janeiro) donde será la final el día 7 de julio, Belo Horizonte (Estadio Meneirao), Salvador de Bahía (Arena Fonte nova), Porto Alegre (Arena do gremio) y San Pablo (Morumbí y Arena Corinthians).

1 solo jugador de todos los que participarán en el torneo no tiene club en la actualidad. Se trata de Diego Godín que ya no es más jugador del Atlético de Madrid y aún no firmó contrato en Inter de Italia.

2 son los seleccionados invitados: Japón y Qatar. En el caso de los nipones se trata de su segunda participación, ya que lo había hecho en el año 1999 jugada en Paraguay. Los qataríes harán su debut y serán el noveno país invitado.

Los entrenadores

3 entrenadores argentinos dirán presente: Lionel Scaloni, en Argentina, Ricardo Gareca en Perú y Eduardo Berizzo en Paraguay

2 son los entrenadores europeos que dirigirán en la Copa: Carlos Queiroz, es portugués y es el director técnico de la selección Colombia y Félix Sánchez, de España, es el entrenador del seleccionado Qatarí.

