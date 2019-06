Germán Pezzella y Rodrigo De Paul Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

A 48 horas del comienzo de la Copa América, Germán Pezzella y Rodrigo De Paul dieron una conferencia de prensa de cara al debut de la Selección argentina frente a Colombia , el sábado a las 19, en Salvador, por el Grupo B. Ambos respondieron sobre Messi, Scaloni y la preparación del equipo.

"Trabajamos en darle solidez al equipo. Tenemos jugadores de mitad de cancha hacia adelante que pueden desequilibrar en cualquier momento", dijo Pezzella en cuanto al potencial del equipo. De Paul coincidió con su compañero: "Tenemos un poderío ofensivo importante. Por eso queremos darle la mayor solidez posible al equipo", declaró.

Los jugadores brindando la conferencia de prensa. Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Los dos se refirieron a Lionel Messi, un jugador al que admiran no solo por lo futbolístico, sino también por lo que sucede con él fuera de la cancha: "Leo (Messi) es uno más dentro del grupo. Hemos compartido momentos juntos, es importante lo que él nos transmite. Para nosotros es un placer compartir una copa al lado de él", expresó el volante de Udinese. Mientras que el defensor de Fiorentina contó que es un líder dentro y fuera de la cancha.

Sobre el primer rival en la copa, Pezzella habló con mucho respeto: "Colombia tiene jugadores de nivel mundial. Posee un juego bastante compacto, sale rápido de contra. Cuenta con futbolistas de mucha calidad en mitad de cancha hacia adelante". También marcó lo importante de poder ganar en el debut por la confianza que les puede dar. Además, el exRiver habló sobre el entrenador Scaloni, de quien rescata la claridad de los conceptos que transmite.

Germán Pezzella Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Por último, los dos jugadores se manifestaron sobre si Argentina es candidata al título o no, un tema en el que varios jugadores tienen diferentes pensamientos. El exRacing mencionó a Brasil como el principal candidato, mientras que Pezzella dijo que no se trata de ser candidatos o no, sino de dar todo en cada partido y que están ilusionados desde el primer momento.

Cómo siguieron el partido de las chicas

Además de la Copa América, se está jugando el Mundial femenino de fútbol en Francia con la presencia del seleccionado argentino. Ambos jugadores contaron cómo vivieron el partido: "Vimos el partido de las chicas todos juntos, haciendo fuerza. Era como si jugáramos nosotros" contó De Paul,que además agregó que están orgullosos por cómo están representando al país.

Rodrigo de Paul Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli