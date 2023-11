escuchar

Tras la derrota de Boca ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, Independiente festejó el resultado y chicaneó al equipo xeneize, lo que provocó una inesperada respuesta del reconocido escritor Eduardo Sacheri, que cuestionó el accionar del club de Avellaneda. “Un mensaje así no me parece el camino adecuado”, señaló el autor de La pregunta de sus ojos, reconocido también por su afición al fútbol.

“Bueno, ahora si juega el Rey de Copas”, celebró la cuenta de Independiente en Twitter al presentar la formación del equipo antes del partido contra Atlético en Tucumán. La placa contiene una foto de Federico Mancuello en la que el volante forma con los dedos una letra ele, junto a los nombres que conforman el equipo titular. Con mordacidad, se incluyó al futbolista “Libertadores” en la alineación, con el número 7, como si fuera un duodécimo jugador del conjunto. Sucede que el Rojo obtuvo siete veces ese trofeo, y Boca, al perder este sábado, no logró alcanzarlo: quedó en seis.

Bueno, ahora si juega el Rey de Copas#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/qCVWfHUjDM — C. A. Independiente (@Independiente) November 4, 2023

“No me parece buena idea ese mensaje. Independiente tiene mucho que mejorar, mucho que rehacer, mucho que volver a aprender. Con seriedad y humildad afuera del césped. Con calidad y buen juego adentro de la cancha. Un mensaje así no me parece el camino adecuado”, planteó por la misma red social el reconocido escritor, confeso fanático del club de Avellaneda.

Minutos después, Sacheri anunció que borraba su posteo, aclarando que desconocía el alcance de la red social. “Tengo tan poco manejo de redes que ni siquiera sabía que mi respuesta podía ser leída por otras personas, además del emisor. No pretendo polemizar con nadie, así que ahí lo borro. No me interesa pontificar sobre ningún tema, y mucho menos sobre el club. Buenas noches”, aclaró.

Eduardo Sacheri le respondió a Independiente por burlarse de la derrota de Boca ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores

El mensaje de Sacheri generó sorpresa y polémica, ya que basta con Papeles en el viento para saber del gran amor a Independiente por parte del escritor. Que también es profundo admirador de Ricardo Bochini, ídolo de él.

En 2021, el autor compartió una anécdota que vivió cuando compartió un palco en el estadio de Independiente con Bochini, en un clásico contra Racing. “Yo, duro, duro de nervios. Con el Bocha me llamo al silencio. Y me remito a respirar el aire de su alrededor”, expresó en aquella ocasión. Y continuó: “Me lo habían presentado y yo pensé «el Bocha no me debe ni ubicar». Pero analizando el partido que estábamos viendo, me dice «leí unas cosas tuyas. Me gustan». Yo me derretí, quedé como en los dibujitos en que queda la ropa nomás”.

#AHORA - Tras la derrota de Boca en la CONMEBOL #Libertadores, FESTEJAN los dirigentes de Independiente en Tucumán. pic.twitter.com/GVKjIrbOr4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2023

Las declaraciones de Sacheri se dieron luego de que varios dirigentes del club se mostraran festejando la derrota de Boca en Tucumán, antes del enfrenamiento con Atlético por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional.

En las imágenes se puede ver a la delegación visitante posar para una foto y formar con las manos el número 7, en alusión al número de conquistas de la Copa Libertadores por parte del club de Avellaneda. Además, se difundió un video en el que algunos directivos celebran el triunfo de Fluminense.

Antes del partido en Tucumán, los dirigentes de Independiente festejan la derrota de Boca.



Se sacaron una foto haciendo el '7' con los dedos.



📸 @SC_ESPN pic.twitter.com/1WW0KBVVUn — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) November 4, 2023

Boca estaba obsesionado con ganar por séptima vez el trofeo. Pero a pesar de todo lo que luchó en una final apasionante en Brasil, cayó por por 2-1 en tiempo extra, y la derrota caló sumamente profunda en el hincha xeneize. Fluminense se coronó por primera vez, con goles de Germán Cano y John Kennedy; Luis Advíncula igualó parcialmente.

LA NACION