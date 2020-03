Messi, goleador de la Liga de España hasta el momento de la suspensión Fuente: AFP

Europa pateó la pelota para adelante con los calendarios de las competencias, severamente trastornados por la pandemia del coronavirus . Por ahora se sabe que con ese puntapié, la Eurocopa de seleccionados cayó entre junio y julio del año próximo. Todo lo demás, referido a las ligas nacionales y las copas europeas de esta temporada, está en el aire, aunque quedó clara la firme voluntad de completar los torneos, sobre todo porque la postergación de la Eurocopa concede un margen de tiempo para reprogramar la actividad de los clubes. Entre la UEFA y los representantes de las federaciones se fijó el 30 de junio como fecha límite para completar los torneos. Ir más allá de esa fecha trae aparejado el problema de que muchos futbolistas terminan el contrato a mitad de año.

Aunque no se sabe ni por aproximación cuándo se reanudarán las ligas nacionales, quedó descartado darlas por concluidas y designar campeón al equipo que actualmente ocupa el primer puesto. Sobre este último punto fue muy explícito Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol: "Si las competencias estaban pactadas de una manera tienen que acabar así y no se pueden cambiar las reglas a mitad de temporada. El primer escenario es terminar antes del 30 de junio sea como sea. Yo no lo puedo garantizar. Sería una tremenda injusticia terminar con la actual tabla de posiciones. La clasificación que hay ahora no será la del fina l".

La continuidad de la Champions League es motivo de muchas negociaciones. Hasta ahora hay cuatro clasificados a los cuartos de final: Atlético de Madrid, Paris Saint Germain, Atalanta y Leipzig. Quedan por disputar los desquites de cuatro octavos de final: Manchester City (2)-Real Madrid (1); Bayern Munich (3)-Chelsea (0); Juventus (0)-Lyon (1), y Barcelona (1)-Napoli (1)

Sobre la principal copa europea sobrevuela más de una especulación. Una de ellas es jugar los cuartos de final y las semifinales a un solo partido. Estos últimos dos encuentros podrían ser llevados a Estambul, sede de la final, que del 30 de mayo fue diferida, en principio, al 27 de junio. La definición de la Europa League se celebraría el 24 de junio, en Gdansk, Polonia.

Desde la Asociación de Clubes Europeos (ECA, por sus siglas en inglés) se evaluó con la UEFA ocupar los días de entresemana con las ligas nacionales y los fines de semana con las dos copas europeas para poder cerrar la temporada el 30 de junio.

A medida que cada liga iba suspendiendo el calendario, fijó una fecha de reanudación que está muy condicionada a la evolución del control del coronavirus. La mayoría son plazos demasiado optimistas si se atiende la compleja actualidad. El panorama es el siguiente:

Italia (Serie A): el país europeo más afectado por el virus. Interrumpió el torneo hasta el 3 de abril.

el país europeo más afectado por el virus. Interrumpió el torneo hasta el 3 de abril. España (LaLiga) : suspendió por "al menos las dos próximas fechas", programadas del 13 al 22 de marzo.

: suspendió por "al menos las dos próximas fechas", programadas del 13 al 22 de marzo. Inglaterra (Premier League): hasta el 4 de abril.

hasta el 4 de abril. Francia (Ligue 1): hasta nuevo aviso.

hasta nuevo aviso. Alemania (Bundesliga): hasta fecha por determinar.

hasta fecha por determinar. Los campeonatos de Portugal, Holanda, Bélgica y Rusia están paralizados.