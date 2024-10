Curiosidades de la vida de Rafael Nadal: de actuar con Shakira a su debilidad por el chocolate y su asteroide personal

Escuchar

El 10 de octubre de 2024 será una fecha que los fanáticos del tenis no olvidarán jamás, puesto que marcará para siempre el comienzo de una nueva era en dicho deporte, una que no incluirá al ganador de 22 Grand Slam. A los 38 años, Rafel Nadal anunció su retiro del tenis profesional. Sus fanáticos se hicieron eco de la noticia y aprovecharon para rememorar los mejores momentos del español en la cancha y con la raqueta en mano. Sin embargo, hay varias cosas de su vida personal que probablemente solo unos pocos conocían: fue actor, tiene una “dulce” debilidad y experimentó un amor “de toda la vida”.

Este jueves, Rafa Nadal oficializó que colgará definitivamente la raqueta. “Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me podría imaginar”, expresó el tenista.

En medio de las repercusiones por el final de su carrera deportiva, los fanáticos empezaron a buscar su nombre en las redes y lo cierto es que hay varias curiosidades sobre él que solo unos pocos conocían.

1. El día que actuó en el videoclip de Shakira

Corría el año 2010 cuando Shakira lanzó su tema “Gitana” - parte de su disco Loba - con un videoclip que coprotagonizó nada más y nada menos que con el mismísimo Rafael Nadal. Los fans se sorprendieron, puesto que era inusual ver al tenista en un trabajo como ese, pero, lejos de mostrarse incómodo, dio cuenta de sus aptitudes actorales. Le tocaron grabar algunas románticas y sensuales escenas con la cantante y el video fue furor: a 14 años de su estreno, tiene más de 167 millones de reproducciones en YouTube.

“Pensé en que quizá necesitaba de alguien con quien me pudiera identificar de igual modo. Y él es una persona muy comprometida con su carrera desde muy niño, desde los 17 años, creo. Sentí que esa identificación podía ser retratada en este video. Salió muy lindo y estamos muy contentos”, reveló la artista en el pasado respecto a su decisión de elegir a Nadal para el video. Por su parte, el español dijo en aquel momento: “Simplemente, me gusta Shakira. Fue especial para mí y fue una muy buena experiencia”. Incluso supieron protagonizar rumores de romance y, cuando la cantante se separó de Gerard Piqué, los fans se ilusionaron con la posibilidad de una relación sentimental con el tenista.

2. Su “dulce” debilidad

A fines de 2020, el tenista estuvo en el famoso programa español El Hormiguero (Antena 3) y Pablo Motos aprovechó para preguntarle sobre los cambios que tuvieron sus hábitos de salud y entrenamiento en comparación a cuando tenía 20 años. Si bien Rafa aseguró que “tendrían que haber cambiado más” aseguró, era consciente de las cosas que le hacían bien y las que no, sobre todo nivel de la alimentación. Fue ahí cuando reconoció que tenía una debilidad: el chocolate.

“Es muy complicado. Tengo un muy buen autocontrol en la pista. No me enfado nunca, no tiro la raqueta, pero en eso me cuesta, ahí el autocontrol es diferente”, se sinceró Rafa. “Antes era un espectáculo por la noche. Cenaba, me lavaba los dientes y después volvía recaer”, reveló. ¿Su favorito? El chocolate con leche.

3. Una gran historia de amor de toda la vida

Si bien lleva años en el ojo público, Rafa Nadal siempre resguardó la privacidad de su vida personal. Su corazón tiene dueña desde hace más de dos décadas y esa es María Francisca Perelló. La celestina fue Maribel, la hermana del tenista y amiga y compañera de colegio de ‘Xisca’.

Rafael Nadal y Xisca se casaron en octubre de 2019

La pareja apareció por primera vez en público en 2005 y a partir de ahí Perelló - que estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de las Islas Baleares - fue una presencia recurrente en los partidos de Nadal. En enero de 2019 se comprometieron y en octubre de ese año tuvieron una boda de ensueños en la finca Sa Fortalesa de Mallorca.

El 7 de octubre de 2022 el amor se multiplicó con la llegada de su hijo Rafa, y el ídolo del tenis cumplió su gran sueño de ser padre y formar una familia.

4. El asteroide Rafael Nadal

Además de dejar su marca en el tenis, también lo hizo en el espacio. En julio de 2008, la Unión Astronómica Internacional (IAU) anunció que el asteroide 128036 sería bautizado “Rafael Nadal”, un homenaje al tenista que nació en la ciudad de Manacor, en la isla de Mallorca. El Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) encontró el asteroide en cuestión en 2003. El mismo tiene cuatro kilómetros y se desplaza entre Marte y Júpiter.

5. Su costado más sensible y las películas que lo emocionaron hasta las lágrimas

Si bien durante su carrera los fanáticos del tenis pudieron ver a un deportista serio, firme y completamente concentrado en su juego, lo cierto es que Nadal tiene un costado muy sensible, sobre todo relacionado con el cine, que solo unos pocos conocen.

El tenista reveló en el pasado que se emociona mucho con el cine: lloró con ET, Titanic y El rey león(Foto: Instagram @rafaelnadal)

Cuando estuvo en El Hormiguero le reveló a Motos: “Yo soy de lágrima fácil. Muchas veces, muchísimas. Yo soy muy sensible, lloro rápido”. El periodista quiso saber qué películas lo sensibilizaban y Rafa contó que de pequeño se emocionó hasta las lágrimas con ET y lloró “como un bebé” cuando vio Titanic por primera vez en el cine. También lo hizo con El rey león: “Cuando se murió Mufasa era un drama”.

